Yeni 2024 Dacia Duster tanıtıldı: Dizel gitti, hibrit geldi

- 2024 Dacia Duster, özellikleriyle neler sunuyor❓
- İç tasarım
- Dizele veda, hibrit motora merhaba
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2024 Dacia Duster, özellikleriyle neler sunuyor❓
2024 Dacia Duster'ın dış tasarımı artık sürpriz değil. Büyük oranda Bigster konseptinden esinlenen, kaslı ve Y formlu aydınlatmaların öne çıktığı gövde tasarımını dün görmüştük. Selefine göre daha güçlü bir karaktere sahip olan yeni Duster'ın arka kapı kolları da C sütunlarına gizlenmiş durumda. 17 inç çift renkli alaşım jantlar da Duster'ın modern tasarımını destekleyen detaylar arasında.
Yeni Duster, 4343 mm uzunluğa sahip. Bu kapsamda, selefiyle neredeyse aynı büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz. Altyapı olarak ise artık daha farklı bir platform, Renault'nun CMF-B platformunu kullanıyor. Bu sayede bagaj hacmi yüzde 6 oranında artışla 472 litreye yükselen kompakt SUV'nin arka taraftaki bacak mesafesi de eskisinden daha uzun. Ayrıca, ekstra pratik kullanım için opsiyonel olarak 80 kg'a kadar yük taşıyabilen portbagaj da sunuluyor.
İç tasarım
Dışarıda bolca gördüğümüz Y şekilli detaylar iç mekandaki havalandırma menfezlerinde de karşımıza çıkıyor. Hemen alt tarafta klima kontrollerinin hala fiziksel tuşlara emanet edildiğini görmekteyiz. Orta konsolda vites topuzunun yerini alan küçük vites seçici ve elektronik park freni yan yana konumlandırılmış. Duster'ın arka bölümü için Uyku Paketi opsiyon olarak sunuluyor. Katlanabilir iki kişilik yatak, masa ve depolama alanından oluşan bu paketin 2 dakikadan kısa bir sürede hazır edilebildiği ifade ediliyor.
Dizele veda, hibrit motora merhaba
Yeni Dacia Duster'ın motor gamı yukarıda da belirttiğimiz gibi elektrik destekli ve LPG'li seçeneklerden oluşuyor. 1.5 dCi ise artık tarihin tozlu sayfalarına kalkıyor. Giriş seviyesindeki üç silindirli 1.2 litre TCe 130 motor hafif hibrit desteğine sahip. Önden çekişli veya 4x4 olarak tercih edilebilen bu motor 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Dacia, bu motorun eskisine göre (hafif hibrit olmayan) yüzde 10 daha ekonomik olmasına karşın daha iyi performans sunduğunu belirtiyor.
ECO-G 100 adı verilen LPG'li seçenek, 50 litre yakıt deposu ve 50 litre LPG tankıyla 1300 kilometre menzile sahip. Bagaj hacminin diğer versiyonlara göre değişiklik göstermediği modelde CO2 emisyonlarının sadece benzinle çalışan bir motora göre yüzde 10 oranında düşürülebildiği ifade ediliyor.
Dacia Duster, gelişmiş sürüş asistanları fiyatı yükselttiği için çoğunu otomobillerine eklememe konusunda ısrarcı. Sadece Avrupa'daki regülasyonlar gereği otomatik acil durum freni, trafik işareti tanıma, hız uyarısı, arka park yardımcısı, şeritten ayrılma uyarısı, şerit takip sistemi, sürücü dikkat uyarısı ve otomatik farlar gibi teknolojiler sunuluyor.
2010 yılında tanıtılan ilk neslinden itibaren 2.2 milyon adet üretilen Dacia Duster'ın yeni jenerasyonunun Avrupa'da 20 bin eurodan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.
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