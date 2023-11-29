Yeni 2024 Dacia Duster tanıtıldı: Dizel gitti, hibrit geldi

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce tanıtım fotoğrafları sızdırılan üçüncü nesil 2024 Dacia Duster bugün tamamen ortaya çıktı. Elektriklileşme yolunda önemli adımlar atarak hafif hibrit ve tam hibrit seçeneklerle gelen yeni Duster'da LPG seçeneği de eksik edilmemiş. Dizel motor seçeneği ise artık listede yok.

2024 Dacia Duster, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 Dacia Duster'ın dış tasarımı artık sürpriz değil. Büyük oranda Bigster konseptinden esinlenen, kaslı ve Y formlu aydınlatmaların öne çıktığı gövde tasarımını dün görmüştük. Selefine göre daha güçlü bir karaktere sahip olan yeni Duster'ın arka kapı kolları da C sütunlarına gizlenmiş durumda. 17 inç çift renkli alaşım jantlar da Duster'ın modern tasarımını destekleyen detaylar arasında.

Yeni Duster, 4343 mm uzunluğa sahip. Bu kapsamda, selefiyle neredeyse aynı büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz. Altyapı olarak ise artık daha farklı bir platform, Renault'nun CMF-B platformunu kullanıyor. Bu sayede bagaj hacmi yüzde 6 oranında artışla 472 litreye yükselen kompakt SUV'nin arka taraftaki bacak mesafesi de eskisinden daha uzun. Ayrıca, ekstra pratik kullanım için opsiyonel olarak 80 kg'a kadar yük taşıyabilen portbagaj da sunuluyor.

İç tasarım

Tam Boyutta Gör 2024 Dacia Duster'ın iç mekan tasarımı da epey değişmiş ancak yine bolca sert plastik kullanıldığı fotoğraflardan dahi belli oluyor. Dacia, mümkün olduğunca ekonomik bir marka olmaya çalıştığı için bu durum sürpriz olmuyor. Yenilenen konsolda 7 inç dijital gösterge paneli ve ortada hafifçe sürücüye çevrilmiş 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı göze çarpıyor. Donanım seviyesine göre dört adede kadar aydınlatılmış USB girişi, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 6 hoparlörlü ses sistemi, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği de listede.

Dışarıda bolca gördüğümüz Y şekilli detaylar iç mekandaki havalandırma menfezlerinde de karşımıza çıkıyor. Hemen alt tarafta klima kontrollerinin hala fiziksel tuşlara emanet edildiğini görmekteyiz. Orta konsolda vites topuzunun yerini alan küçük vites seçici ve elektronik park freni yan yana konumlandırılmış. Duster'ın arka bölümü için Uyku Paketi opsiyon olarak sunuluyor. Katlanabilir iki kişilik yatak, masa ve depolama alanından oluşan bu paketin 2 dakikadan kısa bir sürede hazır edilebildiği ifade ediliyor.

Dizele veda, hibrit motora merhaba

Yeni Dacia Duster'ın motor gamı yukarıda da belirttiğimiz gibi elektrik destekli ve LPG'li seçeneklerden oluşuyor. 1.5 dCi ise artık tarihin tozlu sayfalarına kalkıyor. Giriş seviyesindeki üç silindirli 1.2 litre TCe 130 motor hafif hibrit desteğine sahip. Önden çekişli veya 4x4 olarak tercih edilebilen bu motor 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Dacia, bu motorun eskisine göre (hafif hibrit olmayan) yüzde 10 daha ekonomik olmasına karşın daha iyi performans sunduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Bir üst seviyede daha önce Jogger'da da gördüğümüz tam hibrit seçenek var. Söz konusu sistem, 1.6 litre dört silindirli motor, iki elektrik motoru, 1,2 kWsa batarya ve otomatik şanzımandan oluşuyor. İki e-motordan ilki 49 hp güç üreterek tahrik motoru görevi görüyor. Diğeri ise entegre marş jeneratörü olarak görev alıyor. Duster Hybrid 140 olarak adlandırılan bu versiyonda rejeneratif frenleme desteği de bulunuyor. Şehir içi sürüşlerde yüzde 80'e varan elektrikli motor kullanımı vadeden Romanyalı marka, ortalama kullanımda yüzde 20, şehir içinde ise yüzde 40'a varan yakıt tüketiminden söz ediyor.

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ECO-G 100 adı verilen LPG'li seçenek, 50 litre yakıt deposu ve 50 litre LPG tankıyla 1300 kilometre menzile sahip. Bagaj hacminin diğer versiyonlara göre değişiklik göstermediği modelde CO2 emisyonlarının sadece benzinle çalışan bir motora göre yüzde 10 oranında düşürülebildiği ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Dacia Duster, gerçek bir arazide kullanabileceğiniz en uygun SUV seçeneklerinden bir tanesi. Yeni nesilde de adından bu şekilde söz ettirecek gibi görünüyor. 4x4 versiyonunda 217 mm yerden yüksekliğe sahip olan model, 31 derece yaklaşma ve 36 derece uzaklaşma açısına sahip. 0-30 km/s arası kullanımda ve hatta geri viteste dahi aktif edilebilen yokuş iniş kontrolüne de sahip olan modelde Eco, Auto, Kar, Çamur/Kum ve Arazi olmak üzere beş farklı sürüş modu bulunuyor.

Dacia Duster, gelişmiş sürüş asistanları fiyatı yükselttiği için çoğunu otomobillerine eklememe konusunda ısrarcı. Sadece Avrupa'daki regülasyonlar gereği otomatik acil durum freni, trafik işareti tanıma, hız uyarısı, arka park yardımcısı, şeritten ayrılma uyarısı, şerit takip sistemi, sürücü dikkat uyarısı ve otomatik farlar gibi teknolojiler sunuluyor.

2010 yılında tanıtılan ilk neslinden itibaren 2.2 milyon adet üretilen Dacia Duster'ın yeni jenerasyonunun Avrupa'da 20 bin eurodan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.

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Yeni Dacia Duster tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri