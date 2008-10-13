Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Forex FM-8100 FM Transmitter video inceleme

10 yıl
208b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ses sistemleri otomobillerin olmazsa olmaz bileşenlerinden biri halini aldı. Ses sistemleri aynı zamanda yoğun tarafik veya uzun yol fark etmez sürüş süresince eğlenceli vakit geçirmek için en güvenli seçenek olma özelliği de taşıyor.

Bu videomuzda gelişen taşınabilir çoklu ortam oynatıcılar ardından büyük bir ihtiyaç halini alan otomobil teybinize MP3 çalar veya benzeri taşınabilir aygıtlardan ses aktarımı yapabilmenizi sağlayan Forex FM-8100'ü inceliyoruz. FM-8100, ses aktarımını kablosuz yapması yanında bir çok gelişmiş özellik içeriyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
forex için şifre 0000 dört sıfır bende yeni aldım kullanıyorum sorun yok bluetooth özelliği ile araba hoparlörlrini kullanıp telefonla görüşebiliyorum güzel bi cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Forex fm 28 b bluetooth transmitter'in bluetooth sifresini bilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bipekkan 10 yıl
Bunun aynısının tıpkısı ama Piranha marka 1Gb dahili hafızalı ce SD kart girişli uzaktan kumandalısı Koçtaş' ta 29 YTL, 2Gb dahili hafızalısı 34 YTL.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cela Soylu 10 yıl
Aldım kullandım geri iade ettim ses kaliteleri oldukça kötü istanbulda birde radyo kanalları ile çakışıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thule 10 yıl
çok güzel bi inceleme...emeklerinize sağlık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thule 10 yıl
bu tür cihazlarda yüksek seslerde cızırtı problemi oluyor.acaba bunda da varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
02:30
Huawei P30 ön inceleme | Gece çekim yapabilen küçük kardeş
6,7b izlenme · 1 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
11:28
HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi
15,8b izlenme · 1 yıl
18:45
2si1 inceleme | Sennheiser Momentum True Wireless
6,7b izlenme · 1 ay
07:26
Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon
13,7b izlenme · 1 ay
07:53
Klonlanmış imei sorunu nasıl çözülür? | Tüketici Haklı
8,6b izlenme · 3 ay
10:15
Bu telefon başka! | OnePlus 5T ilk izlenim kutu açılışı
14,8b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
18:20
Beats Studio 3 Wireless ön inceleme
7,3b izlenme · 1 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
13:15
1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ
7,1b izlenme · 1 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
4,3b izlenme · 5 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim