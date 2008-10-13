Forex FM-8100 FM Transmitter video inceleme

Ses sistemleri otomobillerin olmazsa olmaz bileşenlerinden biri halini aldı. Ses sistemleri aynı zamanda yoğun tarafik veya uzun yol fark etmez sürüş süresince eğlenceli vakit geçirmek için en güvenli seçenek olma özelliği de taşıyor.

Bu videomuzda gelişen taşınabilir çoklu ortam oynatıcılar ardından büyük bir ihtiyaç halini alan otomobil teybinize MP3 çalar veya benzeri taşınabilir aygıtlardan ses aktarımı yapabilmenizi sağlayan Forex FM-8100'ü inceliyoruz. FM-8100, ses aktarımını kablosuz yapması yanında bir çok gelişmiş özellik içeriyor.