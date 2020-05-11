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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fotosentez yapabilen yarı sentetik hücreler üretildi

    Max Planck araştırmacıları sentetik hücreler üretti. Üretilen hücrelerin karbondioksit tüketiminin, diğer yarı sentetik fotosentez sistemlerine göre 100 kat daha hızlı olduğu tespit edildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Fotosentez yapabilen yarı sentetik hücreler üretildi
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    Fotosentez olayı doğanın en mucizevi olaylarından biri olmakla birlikte fotosentez alanında yapılan çalışmalar uzun yıllardır devam ediyor. Max Planck Institute araştırmacıları fotosentez yapabilen ve havadaki karbondioksiti tüketerek enerji üretebilen sentetetik, canlı hücreler üretmeyi başardı.

    Yeşil yapraklarda bulunan ve kloroplast adı verilen organeller fotosentezin temelini oluşturmakla birlikte bu organeller güneşten aldığı ışık enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu enerjiye dönüştürmekten sorumlu olarak bulunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Biyolüminesans bitkiler üretildi

    Yapay kloropalast

    Fotosentez yapabilen yarı sentetik hücreler üretildi
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    Max Planck araştırmacılar işe ilk olarak yapay kloroplastlar üreterek başladı. Ispanak yapraklarında bulunan ve fotosentez sistemini aktiv komponentlerinden birini oluşturan ''tilakoid'' adlı bölgeler izole edildi ve daha sonra elde edilen birimler yapay CETCH çemberine ( yapay metabolik reaksiyon çemberi ) dahil edildi.

    Daha sonra elde edilen bileşenler küçük hücre boyutundaki damlacıklar içerisine ekildi. Araştırma ekibi damlacıkların çok hızlı ve verimli bir biçimde üretilebildiğini belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "Biyolüminesans bitkiler üretildi"

    Yapılan testler neticesinde yeni üretilen hücrelerin karbondioksit tüketiminin, diğer yarı sentetik fotosentez sistemlerine göre 100 kat daha hızlı olduğu tespit edildi.

    Yeni araştırma Science dergisinde yayımlandı.



    https://www.mpg.de/14788928/0506-terr-138345-photosynthesis-in-a-droplet Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denamint 3 gün yeni yorumcu
    Biyoloji ve tıpta dehşet değişimler oluyor gerçekten.
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    emirugur27 3 gün
    bu tür haberleri okuyunca dünyanın geleciği için birazda olsa umutlar yeşeriyor
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    planetech (hussein altin) 3 gün
    Bunlar da evrimleşip sendika kurarmış😁
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    darkaura 4 gün
    sentetik bioloji yakin gelecekde hayatimizda devrimsel etkiler yaratacak. bu acik. su calismada ornegin dogal fotosentezden cok daha hizli verimli fotosentez yaratmislar. kulaga ilginc gelecek ama bitkilerdeki fotosentez oyle yuksek verimli degildir, gunes enerjisinin az bir kismini kullanir. bitki acisindan normal bir durum bu kadar yuksek verimlilige ihtiyaci yok, keza o kadar hizli reaksiyonu destekliyecek kaynaklari minerali, suyu bulabilmesi dogada cok zor. ama insan kontrollu ortamda fotosentezin hizi katlanarak verimli sekilde bio yakit urettirebiliriz, yada ihtiyacimiz olan diger kompleks organik molekulleri.
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    antigravity74100 4 gün
    Bu tür haberler dünyanın geleceği için umudumu artırıyor.
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