Fotosentez yapabilen yarı sentetik hücreler üretildi

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Fotosentez olayı doğanın en mucizevi olaylarından biri olmakla birlikte fotosentez alanında yapılan çalışmalar uzun yıllardır devam ediyor. Max Planck Institute araştırmacıları fotosentez yapabilen ve havadaki karbondioksiti tüketerek enerji üretebilen sentetetik, canlı hücreler üretmeyi başardı.

Yeşil yapraklarda bulunan ve kloroplast adı verilen organeller fotosentezin temelini oluşturmakla birlikte bu organeller güneşten aldığı ışık enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu enerjiye dönüştürmekten sorumlu olarak bulunuyor.

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Max Planck araştırmacılar işe ilk olarak yapay kloroplastlar üreterek başladı. Ispanak yapraklarında bulunan ve fotosentez sistemini aktiv komponentlerinden birini oluşturan ''tilakoid'' adlı bölgeler izole edildi ve daha sonra elde edilen birimler yapay CETCH çemberine ( yapay metabolik reaksiyon çemberi ) dahil edildi.

Daha sonra elde edilen bileşenler küçük hücre boyutundaki damlacıklar içerisine ekildi. Araştırma ekibi damlacıkların çok hızlı ve verimli bir biçimde üretilebildiğini belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Biyolüminesans bitkiler üretildi"

Yapılan testler neticesinde yeni üretilen hücrelerin karbondioksit tüketiminin, diğer yarı sentetik fotosentez sistemlerine göre 100 kat daha hızlı olduğu tespit edildi.

Yeni araştırma Science dergisinde yayımlandı.

https://www.mpg.de/14788928/0506-terr-138345-photosynthesis-in-a-droplet

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