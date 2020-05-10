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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Biyolüminesans bitkiler üretildi

    Araştırma sonucunda tütün bitkilerinin biyolüminesans özellik kazandığı ve karanlıkta aynı mantarlar gibi parladığı gözlendi. Yakın gelecekte biyolüminesans bitkiler evimizi aydınlatabilir.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Biyolüminesans bitkiler üretildi
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    Biyolüminesans olarak adlandırılan ve bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği kimyasal reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ışık üretilmesi olayı doğada birçok büyüleyici görüntüye ev sahipliği yapıyor.

    Biyolüminesans mantarlar da doğanın eşsiz güzelliklerinden birini oluşturmakla birlikte bu mantarların dekorasyon için üretimi bir hayli zor.

    The Institute of Bioorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences, Medical Research Council London Institute of Medical Sciences ve Science and Technology Austria kurumu araştırmacılarının ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırma ile biyoliminesans mantarların DNA'ları tütün bitkilerine eklendi.

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    Karanlıkta parlayan tütün

    Biyolüminesans bitkiler üretildi
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    Araştırma için tütün bitkisinin seçilmesinin nedenini tütünün genetik olarak basit olması ve çok hızlı üremesi oluşturuyor.

    Mantarlarda bulunan caffeic asit adlı molekül biyolüminesans özelliğin temelini oluşturuyor. Caffeic asit 2 farklı enzim tarafından önce luciferin adlı moleküle dönüşüyor. Daha sonra luciferin 3. bir enzim tarafından oksidize ediliyor ve bu işlem sırasında da fotonlar açığa çıkıyor. Daha sonra 4. enzim oksidize bileşiği tekrar caffeic asite dönüştürüyor, böylece süreç tamamlanmış oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Amerikan toplumundaki her 5 çocuktan 1'i obezite ile karşı karşıya"

    Araştırma sonucunda tütün bitkilerinin biyolüminesans özellik kazandığı ve karanlıkta aynı mantarlar gibi parladığı gözlendi. Yeni araştırmalar hız kazanır ve ticari boyuta ulaşırsa, yakın gelecekte evlerimizi biyolüminesans bitkiler aydınlatabilir.

    Yeni araştırma Nature Biotechnology dergisinde yayımlandı.



    https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/mlio-sla042420.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denamint 3 gün yeni yorumcu
    Gerçekten çok güzel görünüyorlar.
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    burakdc 3 gün
    RGB Oyuncu bitkisi :D
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    ahmetbozkurt85 5 gün
    büyüyünce avatar oluyor mu ki bu
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    darkaura 5 gün
    gunumuzde bilisim teknolojilerinden daha hizli ilerleyen bir alan varsa kesinlikle genetikdir. su an cok farkinda olmamamizin nedeni gundelik hayatimiza etkisinin sinirli olmasi. bu acidan su anki durumu 70lerin 80lerin bilgisayar teknolojilerine benzetiyorum. su an hepimizin hayatinda yer eden pek cok teknolojinin temeli o devirde universite ortamlarinda arastirma lablarinda atildi, http protokolu, bugunki android ve ios un temeli olan unix isletim sistemi hepsi o zamanda gelisttirildi. genetikde su an ayni durumda. cok buyuk bir gelisim atilim var ama gundelik hayatimiza henuz etki etmedigi icin cok farkinda degiliz. onumuzdeki 10-20 yili kokunden etkilecek teknolojiler su an universitelerde, arastirma lablarinda gelisim halinde.
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    Feyzuli 5 gün
    Kaç para? Al cüzdanımı!
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    TheJudgé 5 gün
    Bunu kırmızı mavisi yeşili olucak böyle evinin yoluna ekicen böyle sağlı sollu ışıl ışıl pavyon gibi
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