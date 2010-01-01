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Fox News: Apple, 26 Ocak'da etkinlik düzenleyecek

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Fox News: Apple, 26 Ocak'da etkinlik düzenleyecek
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2009 yılının son son dönemine damgasını vuran Apple Tablet, resmi lansmanı yapılana kadar da konuşulacak gibi duruyor. Financial Times ve BGR'ın 26 Ocak'da Apple'ın büyük bir etkinlik yapacağını iddia etmesinin ardındından, Fox News'den Clayton Morris'de 26 Ocak'la ilgili aldığı duyumu bizlerle paylaştı.

Fox News'den Clayton Morris, üst düzey bir Apple çalışanından aldığı bilgiye göre, Cupertino merkezli firma 26 Ocak'da Yerba Bueno Center for Arts'da "Mobil Teknoloji"yi konu alan özel bir etkinlik düzenleyecek. Morris'e göre, Apple tarafından doğrulanmayan bu etkinlik kısacası iPod, iPhone'a yada gizemli TabletMac-Apple Tablet-iSlate odaklı olacak.

Apple, en son Eylül ayında iPod'larda güncellemeye gitmiş ancak merakla beklenen kameralı iPod Touch bazı nedenlerden dolayı piyasaya sürülmemişti. Bu nedenle Apple, 26 Ocak'daki düzenlemesi beklenen bu etkinlikte kameralı yeni iPod Touch'ı da tanıtabilir.


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