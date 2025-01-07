Nvidia Cosmos tanıtıldı: İnsansı robotlarda devrim kapıda

İnsansı robotlara doping
Cosmos WFMs ailesi, Nano, Super, ve Ultra olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor: Nano, düşük gecikme ve gerçek zamanlı uygulamalara odaklanıyor. Super ise yüksek performanslı temel modeller sunarken Ultra modeli ise maksimum kalite ve doğruluk arayanlar için tasarlandı. Modellerin parametre boyutları 4 milyar ile 14 milyar arasında değişiyor. Parametre sayısının fazla olması, modelin problem çözme yeteneklerini artırıyor.
Nvidia, Cosmos’un robotlara daha karmaşık görevleri yerine getirme yeteneği kazandıracağını vurguluyor. Örneğin, bir nesnenin nasıl kavranacağını öğrenmek için birkaç örnekten yola çıkarak geniş çaplı sentetik eğitim verisi oluşturulabilecek. Bu yenilik, Nvidia’nın mevcut Isaac robot simülasyon platformuna entegre edilmiş durumda.
Agility, Figure AI, Uber, Waabi ve Wayve gibi şirketlerin şimdiden Cosmos’u kullanmaya başladığı belirtildi. Ayrıca Nvidia’nın Isaac platformu, robot üreticilerinin spesifik görevler için daha hızlı ve verimli eğitim verileri oluşturmasına olanak tanıyacak.
Cosmos’un yanı sıra Nvidia, yapay zeka araştırmalarına yönelik bir diğer önemli yenilik olan Project Digits’i de duyurdu. 3.000 dolarlık bu “kişisel yapay zeka süper bilgisayarı,” 200 milyar parametreye kadar dil modellerini bulut hizmetine ihtiyaç duymadan çalıştırabiliyor. Project Digits’i ayrı bir haberde ele alacağız. Etkinlikte, Tesla, Boston Dynamics, Agility ve Figure gibi şirketler tarafından geliştirilen 14 farklı insansı robotun tam boyutlu görselleri de sergilendi. Nvidia, Cosmos’un bu robotlara daha karmaşık görevlerde rehberlik edecek bir “öğretmen” gibi davranacağını belirtiyor.Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-cosmos-world-foundation-model-platform-to-accelerate-physical-ai-development https://blogs.nvidia.com/blog/cosmos-world-foundation-models/ https://techcrunch.com/2025/01/06/nvidia-releases-its-own-brand-of-world-models/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.