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Foxconn'un Quantum Force serisi geri dönüyor, P67 çipsetli yeni model göründü

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Quantum Force serisi altında hazırladığı yüksek performanslı anakartlarıyla iddialı bir çıkış yapan Foxconn, seriye danışmanlık yapan ünlü hız aşırtma profesyoneli Peter "Shamion" Tan'ın ayrılmasıyla birlikte projeyi askıya almış ve bir süredir piyasaya yeni model sunmamıştı. Ancak gelen bilgilere göre Foxconn, Quantum Force programını yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri, anakart üreticileri için büyük önem taşıyor ve oluşacak yeni pazarda Foxconn da güçlü bir yer edinmek istiyor. Firmanın Sandy Bridge işlemci ailesi için hazırladığı yeni anakartların arasında P67 çipsetli Quantum Force modeli de bulunuyor.

LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerin tamamına destek sunan yeni anakart, dört adet DIMM slotu ile geliyor ve hız aşırtma ile 2000MHz'in üzerinde bellek hızı desteği sunabiliyor. Siyah renkli baskılı devre üzerinde yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakart, çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotuna sahip. Aynı zamanda üç adet PCIe x1 ve PCI slotlarına da sahip olan Quantum Force ailesinin yeni üyesi, USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Hız aşırtma için gelişmiş güç tasarımına sahip olan anakartın aynı zamanda BIOS'unda "ekstrem" hız aşırtmacılar için pek çok parametreyi kontrol edebilecek esnek bir yapı sunacağı belirtiliyor.

Güç, Reset ve Clear CMOS gibi kart üstü kontrol butonlarına sahip olan P67 çipsetli Quantum Force, Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi artık standart olan pek çok özelliği de bünyesinde barındırıyor. Sandy Bridge lansmanına paralel olarak Ocak ayında lanse edilmesi beklenen anakartın fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor


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cgdincer 8 yıl
evet kaliteli bir anakart. aynı zamanda çok hızlıymış o.c 2000 Mhz.
baksanıza 3 kişi zor zaptediyor
haha ;)
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Ufak bir ek bilgi verelim !

Foxconn' un yeni distribütörü, Çizgi Elektronik olmuş. Umarım hayırlı olur.
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ThE LoSt 8 yıl
sade görünümlü ve etkin görünüyor..
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No Way Out 8 yıl
F/P bakımından foxconn anakartlar çok iyi, ASUS veya GIGABYTE'ın alt seviye 1155 anakartı alınacağına bu anakart tercih edilmeli.
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