AMD FSR 2.0, mod geliştiricileri tarafından Dying Light 2’ye eklendi

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Nvidia DLSS’e rakip olarak FidelityFX Super Resolution (FSR) çözünürlük ölçeklendirme teknolojisini kullanıcılara sunan AMD, bilindiği üzere FSR 2.0 ile büyük bir ilerleme kaydetmişti. Bu sefer de halihazırda AMD’nin FSR 1.0 teknolojisini destekleyen Dying Light 2, 'mnxn' isimli bir geliştirici tarafından tıpkı Cyberpunk 2077 gibi FSR 2.0 desteğine kavuştu.

Desteklenen oyun sayısı artıyor

Bildirilenlere göre DLSS kiptalığının FSR 2.0 ile değiştirilmesi sonucunda kurulan yeni mod, kullanıcıların oyun menüsünde yer alan DLSS ayarı üzerinden FSR 2.0’a kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

Cyberpunk 2077, FSR 2.0 desteği kazandı: Sonuçlar şaşırtıcı 1 hf. önce eklendi

FSR 2.0 desteğine kavuşan Dying Light 2 üzerinde testler gerçekleştiren Wccftech ise, FSR 1.0 Ultra Kalite seçeneğinde 72 FPS'e ulaşan yapımın FSR 2.0'ın performans modunda olsa bile, daha iyi bir gösellik sunduğunu ve alınan performansın 85 FPS'e kadar ulaştığını söylüyor.

Bununla birlikte yeni teknolojinin resmi olarak 20’den fazla yapıma eklenmesi beklenirken, mod geliştiricileri tarafından bu sayının daha da artacağını söyleyebiliriz.

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FSR 2.0, mod geliştiricileri tarafından Dying Light 2’ye eklendi