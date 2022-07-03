Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD FSR 2.0, mod geliştiricileri tarafından Dying Light 2’ye eklendi

    FSR 1.0'a kıyasla Temporal Upscaling algoritmasına geçiş yapan ve mod geliştiricileri tarafından yakın bir zamanda Cyberpunk 2077'ye eklenen FSR 2.0, şimdi de Dying Light 2'ye eklendi.
    1

    FSR 2.0, mod geliştiricileri tarafından Dying Light 2’ye eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia DLSS’e rakip olarak FidelityFX Super Resolution (FSR) çözünürlük ölçeklendirme teknolojisini kullanıcılara sunan AMD, bilindiği üzere FSR 2.0 ile büyük bir ilerleme kaydetmişti. Bu sefer de halihazırda AMD’nin FSR 1.0 teknolojisini destekleyen Dying Light 2, 'mnxn' isimli bir geliştirici tarafından tıpkı Cyberpunk 2077 gibi FSR 2.0 desteğine kavuştu.

    Desteklenen oyun sayısı artıyor

    Bildirilenlere göre DLSS kiptalığının FSR 2.0 ile değiştirilmesi sonucunda kurulan yeni mod, kullanıcıların oyun menüsünde yer alan DLSS ayarı üzerinden FSR 2.0’a kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

    FSR 2.0 desteğine kavuşan Dying Light 2 üzerinde testler gerçekleştiren Wccftech ise, FSR 1.0 Ultra Kalite seçeneğinde 72 FPS'e ulaşan yapımın FSR 2.0'ın performans modunda olsa bile, daha iyi bir gösellik sunduğunu ve alınan performansın 85 FPS'e kadar ulaştığını söylüyor.

    Bununla birlikte yeni teknolojinin resmi olarak 20’den fazla yapıma eklenmesi beklenirken, mod geliştiricileri tarafından bu sayının daha da artacağını söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M4 Pro
    POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X509UA-EJ064
    ASUS X509UA-EJ064
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız