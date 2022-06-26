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    Cyberpunk 2077, FSR 2.0 desteği kazandı: Sonuçlar şaşırtıcı

    Performans sorunları sebebiyle kullanıcılardan sert eleştiriler alan Cyberpunk 2077, artık daha rahat oynanabilecek. AMD'nin FSR 2.0 teknolojisi bir mod geliştiricisi tarafından yapıma eklendi.
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    Cyberpunk 2077, FSR 2.0 desteği kazandı: Sonuçlar şaşırtıcı
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    AMD’nin DLSS rakibi çözünürlük ölçeklendirme teknolojisi FSR 2.0, bir mod yapımcısı tarafından Cyberpunk 2077’ye eklendi. Halihazırda FSR 1.0’a destek sunan yapım, FSR 2.0 ile birlikte tüm kartlarda daha oynanabilir olacak gibi gözüküyor.

    İki kata kadar FPS artışı sağlıyor

    Bilindiği üzere geçtiğimiz Mart ayında duyurulan ve FSR 1.0'a kıyasla Temporal Upscaling algoritmasına geçiş yapan FSR 2.0, minimum görüntü kalitesi kaybıyla oyun performansını artırmayı amaçlıyor. Yakın bir zamanda yeni teknolojinin kaynak kodlarını yayınlayan AMD, görünüşe göre mod geliştiricilerinden de büyük bir destek alacak. 

    Cyberpunk 2077'ye geldiğimizde ise Dosya ve Windows kayıt defteri değişikliği ile NVIDIA DLSS 2.0 dosyalarını FSR 2.0 ile değiştirmenin bir yolunu bulmayı başaran PotatoOfDoom1337, FSR 2.0'ın GTX 1080'e sahip bir sistemde iki kat FPS artışı sağladığını ve oyunun 4K 45 FPS değerlerinde oynanabileceğini iddia ediyor.

    Mod yapımcısı tarafından dengeli modda test edilen FSR 1.0 ve FSR 2.0 görsellerine baktığımızda görüntü kalitesinde büyük bir gelişme yaşandığını söyleyebiliriz. Paylaşılan yeni moda ulaşmak isteyen kullanıcılar buradan göz atabilirler.

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