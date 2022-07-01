FTX CEO’su: Kripto para borsaları gizlice iflas ediyor

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Son zamanlarda yaşanan kripto para piyasalarındaki düşüş, borsaları da etkiledi. Dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX'in milyarder kurucusu Forbes ile yaptığı röportajda, düşük hacimli birkaç kripto para borsasının gizlice iflas ettiğini ve bu sayının giderek artacağını iddia etti.

CEO Sam Bankman-Fried, kripto para şirketlerinin son dönemlerde kontrolsüz büyüyüp müşterilerine vadettikleri çift haneli yüksek getirilerini yerine getiremedikleri için iflasın eşiğine geldiklerini söyledi. Krizden etkilenen Voyager Digital ve BlockFi şirketlerine de 750 milyon dolarlık kredi limiti sağlayan CEO, yatırımını telafi edeceğinin garantisi olmamasına rağmen işleri istikrara kavuşturmak için gereken buysa kötü bir anlaşma yapılabileceğini dile getirdi.

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Kredi şirketi olan Celsius’a finansal destek sağlama ve satın alma konusunda geçtiğimiz günlerde de görüşmeler yapan FTX, şirketin mali durumunda 2 milyar dolarlık bir açık bulunması ve kurtarılamayacak boyutta olması nedeniyle görüşmelere devam etmemeye karar verdi. Celsius'tan uzaklaşmaya karar veren borsa devi, hala rakibi BlockFi ile ilgileniyor ve şirketi doğrudan satın almaya çalışıyor.

Krizin ortasında kalan Celsius ise sessizliğini koruyarak en son 19 Haziran'da, likiditelerinin ve operasyonlarının istikrara kavuşturmaya devam edeceğini ve bunun zaman alacağını söylemişti.

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"Tether krizi atlacak kadar güçlü"

FTX CEO'su ayrıca stabil kripto para birimi olan Tether için bu krizi atlatabilecek kadar güçlü olduğunu dile getirdi. Tether'in krizden etkilenmeyeceğini düşünen CEO, konu hakkındaki eleştirilerin asılsız olduğunu ve ortada bir kanıt olmadığını sözlerine ekledi.

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Tether şirketinin, krizin derinleşmesi durumunda bu krizi atlatabilecek güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu dile getirdiğini de hatırlatalım.

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