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    Tether şimdi de Sterlin destekli sabit para çıkarıyor

    Tartışmaların odağında olan Tether stabil para platformu Sterlin odaklı yeni bir stabil para çıkarmaya hazırlanıyor. İngiliz düzenleyici kurumların tepkisi merakla bekleniyor. 
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    GBPT

    LUNA skandalı ile birlikte stabil kripto paraların tartışmaya başlandığı ve düzenleyici kurumların cephe aldığı bir dönemde Tether kritik bir girişim başlatıyor. Sterlin de artık stabil paraya kavuşuyor.

    GBPT nedir?

    Bugüne kadar başta Tether olmak üzere pek çok blok zinciri dolar odaklı stabil paralar geliştirmişti. Doların hali hazırda en önemli rezerv varlık olması bunda etkili olmuştu. Ülkelerin kendi paralarını dijitalleştirme kararı ile bir yaygınlaşma hareketi başlamıştı.

    68 milyar dolar değer ve 48 milyar dolar hacim ile Tether bugün stabil para ekosisteminin lideri. Şimdi ise İngiliz Sterlin parasına eş değer bir stabil para için düğmeye basıyor. GBPT stabil parası Temmuz ayında kullanıma sunulacak.

    Tether son yaşananların sonrasında rezervlerini desteklemek için önemli adımlar atmıştı. GBPT için İngiliz düzenleyici kurumlarla çalışmaya hazır. GBPT haricinde Avro, Peso ve Yuan için de stabil paralar var ancak kullanım alanı çok kısıtlı.

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