FTX TR ekibinden örnek davranış: Mağdurlara ödeme yapılıyor

Tam Boyutta Gör Sahibi binlerce mağdurun yatırımını batırarak Arjantin’e kaçan ve üzerine bir de siber saldırıya uğrayan FTX borsasının aksine FTX TR ekibi mağduriyetleri gidermek için var gücüyle çalışıyor.

FTX TR ekibi helal olsun dedirtti

FTX global borsasında krizin başladığı ilk günden itibaren para çekimleri askıya alınırken FTX TR ekibi 50 bin TL altına çekim yapma izni vermişti. Global borsanın batışı sonrasında ise FTX TR önce çekimleri kapattı ancak sonrasında otomatik olarak tüm yatırımcıların paralarının geri ödenmesi kararı alındı.

FTX kâbusu bitmiyor, şimdi de siber saldırı 15 sa. önce eklendi

Hafta sonu itibariyle FTX TR borsasında IBAN bilgisi olan yatırımcılara, varlıkları o günkü kur üzerinden Türk lirasına çevrilerek banka hesaplarına aktarılmaya başlandı. Küçük meblağlardan başlayarak büyük meblağlara doğru gidiliyor.

Türkiye ofisi olarak faaliyet gösterse de FTX TR borsasının bağımsız bir varlık havuzu olduğu biliniyordu. FTX patronunun yatırımcı varlıklarını çarçur ettiği bir dönemde FTX TR elindeki havuzu koruyarak mağduriyet yaratmamaya çalışıyor.

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