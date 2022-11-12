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    Anlık Bildirim

    FTX borsası bu kez hacklendi, 600 milyon dolar çalındı

    FTX yetkilileri borsanın hacklendiğini ve son kuruşuna kadar soyulduğunu belirtiyor. Web sitesi ve mobil uygulamalar da virüs barındırıyor. Piyasa allak bullak. 
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    FTX Tam Boyutta Gör
    Bir dönem yıldızıyken bugün kripto para dünyasının adeta kâbusu haline gelen FTX borsasında kara haberler bitmiyor. Şimdi de borsanın siber saldırıya uğrayarak tamamen boşaltıldığı belirtildi.

    FTX borsası oyuncağa döndü

    Olmayan varlıkları teminat göstererek borçlanması, yatırımcıların 10 milyar dolarını riskli varlıklarda adeta çarçur etmesi ve son olaylarla para çekimlerini askıya alması gibi olaylar bana yeter diyorsanız bir de yeni haberi dinleyin: FTX borsası hacklendi!

    Gece geç saatlerden itibaren FTX borsasından yüklü varlık transferleri tüm sosyal medyanın dikkatini çekmişti. Pek çok kullanıcı adım adım bu varlıkları takip etti ve borsadaki tüm varlıkların harici cüzdanlara aktarıldığını gördü. Ne yazık ki bunlar çekimleri askıya alınan gariban yatırımcının paralarıydı.

    Saatler sonra FTX yetkilileri Telegram üzerinden açıklama yaparak borsanın saldırıya uğradığını ve tamamen boşaltıldığını duyurdu. Halbuki iflas koruma süreci ile birlikte borsanın en azından borçlarını ödemesi konusunda adımlar atılacaktı.

    Borsadan kaçırılan varlıkların toplamı 600 milyon dolara ulaştı. İşin kötü tarafı Bitcoin kahramanı ilan edilen El Salvador’un tüm varlıklarının FTX borsasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca pek çok farklı girişimin de FTX üzerinde varlıkları saklanıyordu. Yani bir iflas dalgası gelebilir.

    Hali hazırda uygulamalarının virüslü hale getirildiği ve başka yatırımcıları avlamaya başladığı da belirtiliyor. Diğer taraftan kripto topluluğu kesinlikle bunun kılıf uydurulmuş bir soygun olduğunu düşünüyor. FTX TR ise dünden itibaren yatırımcılara TL varlıklarını otomatik göndereceklerini açıklamıştı ancak bu olaydan etkilendi mi bilinmiyor.

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