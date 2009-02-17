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FujiFilm'den 12x optik zumlu kamera; FinePix S1500FD

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
26b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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FujiFilm'den 12x optik zumlu kamera; FinePix S1500FD
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Kamera endüstrisinde yılların deneyimine sahip FujiFilm firması, yaklaşık 2 hafta önce F200EXR'yi tanıtmasının ardından bugün, 12 kata kadar optik zum yapabilen S1500FD'yi duyurdu.

103 x 78 x 68 mm boyutlarında ve 325 gram ağırlığında tasarlanan S1500FD, 1/2.3 inç'lik CCD sensörden güç alıyor ve kameranın sensörü 10 megapiksel çözünürlük sunuyor. Fujifilm'in megapiksel savaşına kapılıp daha yüksek çözünürlük sunmamasının iyi bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Zira çoğu firma çözünürlüğü arttırıp sensör boyutuna müdahalede bulunmuyor. Böylece kameranın fotoğraf kalitesi ve ISO performansı beklentilerin altında oluyor. S1500FD'nin Fujinon objektifi 33-396mm (35 mm formatında) aralığa sahip. Diyaframı geniş açıda f/2.8'e kadar; telede ise f/5.0'e kadar açabiliyoruz. Kameranın makro mesafesi geniş açıda 5 cm olarak belirtilmiş. Ayrıca kamera nesnelere 12x optik yakınlaştırmanın yanısıra, 5.7x dijital yakınlaştırma gerçekleştirebilmekte. Ancak dijital yakınlaştırmanın fotoğraf kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini hatırlatalım.

S1500FD'nin ISO seviyesini 64 ile 6400 arasında ayarlayabiliyoruz. 3200 ve 6400 seviyelerinde çözünürlük otomatik olarak 3 megapiksele düşürülüyor. Yüksek ISO değerleri, kameranın ışığa olan hassasiyetini arttırırken fotoğraf kalitesini ters orantılı olarak düşürecektir.

FujiFilm'den 12x optik zumlu kamera; FinePix S1500FD
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İnsan yüzünü algılayabilen kamera, gözlerde oluşan kırmızılığı giderebilmesinin yanında çift görüntü stabilizasyon sistemini bünyesinde barındırıyor. Bu sistem yüksek zum imkanı sunan kameralarda istenmeyen titreşimlerin belli ölçüde önüne geçiyor.

FujiFilm'in yeni kamerası çekim hızı konusunda da iddialı görünmekte. Kamera, 2 MP çözünürlükte 15 kareye kadar 7.5 FPS hızında fotoğraf çekeyebiliyor. Çözünürlüğü 6 MP'e yükselttiğimizde ise hız 3.3 FPS'ye çıkıyor ve kare sayısı 6'ya düşüyor. Kameranın 640x480 (VGA) ve 320x240 (QVGA) çözünürlüklerde, saniyede 30 kare sesli video kaydedebildiğini ekleyelim.

FujiFilm'den 12x optik zumlu kamera; FinePix S1500FD
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Çekimlerimizi elektronik vizör aracılığıyla veya LCD ekrandan yapabiliyoruz. 2.7 inç (~6.8 cm) boyutlu ekran, 230.000 pikselden oluşuyor. 52 MB'lık dahili belleğe sahip S1500FD, SD ve daha yüksek kapasiteli SDHC kartlarla uyumlu ve 4 adet AA pille çalışıyor. Lityum AA pillerle 700'e kadar; standart AA pillerle ise 300'e kadar çekim yapabiliyoruz.

Fujifilm FinePix S1500FD'nin mart ayına doğru 250$ etiket fiyatıyla satışına başlanacağı söyleniyor.

 


http://www.photographyblog.com/index.php/weblog/comments/fujifilm_finepix_s1500fd/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 10 yıl
fiyatı iyiymiş tabii ülkemize bu fiyatla gelirse özelliklerine göre tabii...
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Nimac 10 yıl
Benim arastirmalarima gore avrupaya gore turkiye %30 pahalli.
Kisacasi bu cihazin satis fiyati 325 dolar civari olur heralde.
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