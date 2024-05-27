Nükleer santrallerdeki radyoaktif atık sorununa çözüm bulundu

Yenilenebilir enerjiye geçiş bir anda olmayacak. Nükleer fisyon teknolojisi ise bu geçişteki en temiz ve güvenli seçenek olarak görülüyor. Geçen yıl COP28'de 20 ülke önümüzdeki 25 yıl içinde nükleer enerji kapasitelerini üç katına çıkarmaya karar vererek aslında nükleer santrallerin geri dönüşüne şık tutmuştu. Bu karar alınmış olsa da kullanılmış yakıtın uzun süreli depolanmasına ilişkin planlar karanlıkta kalmıştı.
Nükleer atık sorununa çözüm
Transmutex’in çözümü ise esasında kendi adında yatıyor. Firma, elementleri transmutasyona uğratarak, yani bir elementin izotopuna veya tamamen başka bir elemente dönüştürerek radyoaktiviteyi azaltmayı hedefliyor. Bunu, simyacıların metalleri altına dönüştürmeye çalışmasına benzetebilirsiniz. Ancak temel fark, simyacıların başarısız olduğu yerde, CERN'deki fizik laboratuvarının eski genel müdürü Carlo Rubbia başarılı olmayı başardı.
Araştırmacılar bir parçacık hızlandırıcı kullanarak toryum gibi hafif radyoaktif bir elementi uranyumun bir izotopuna dönüştürmeyi öneriyorlar. Hızlandırıcı, yeni üretilen uranyumun hemen işlenebileceği bir nükleer fisyon tesisine bağlanıyor. Ancak, günümüzde nükleer enerji santrallerinde kullanılan uranyum muadilinin aksine bu uranyum, plütonyum veya diğer yüksek radyoaktif atıklar üretmiyor. Bu teknolojinin İsviçre'nin nükleer atıkları yöneten ulusal kurumu olan Nagra tarafından birkaç ay boyunca incelendiğini ve radyoaktivitenin ciddi oranda azaltıldığı sonucuna varıldığını da belirtelim.
İsviçreli ulusal kuruluşa göre Transmutex'in teknolojisi, üretilen nükleer atık hacmini yüzde 80 oranında azaltmaya ve radyoaktif kalma süresini 500 yıldan daha aza indirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, bu teknoloji mevcut nükleer atıkların yüzde 99'una da uygulanabilir.
Aşılması gereken engeller
20 ülke nükleer enerji kapasitelerini üç katına çıkarmaya karar vermiş olsa da Almanya ve İsviçre gibi ülkeler ise nükleer teknoloji üzerindeki kamu muhalefeti nedeniyle yeni tesislere sıcak bakmıyor. İsviçre, mevcut dört nükleer enerji üretim tesisini kademeli olarak kaldırmayı düşünüyor. Eğer Transmutex, hükümeti ikna edebilirse teknolojisi bu tesisleri kurtarabilir. Nagra’nın yaptığı değerlendirmenin de önemi büyük. Aktarılanlara göre Transmutex ile çalışan bir nükleer tesisin iki milisaniyede kapatılabileceği de belirtiliyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/nuclear-waste-reduction-tech https://www.transmutex.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.