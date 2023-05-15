G7 ülkeleri Rus enerjisine yeni yaptırımlar uygulayabilir: Türkiye de etkilenebilir

Tam Boyutta Gör Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi üyeden oluşan G7 ülkelerinin bu hafta Japonya'da yapacakları zirvede Rusya’nın enerji ihracatına yönelik yeni adımları atacakları belirtiliyor. Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırma planları dolaylı yoldan Türkiye’yi de olumsuz etkileyebilir.

Rus enerjisine yeni yaptırımlar geliyor

19-21 Mayıs toplantıları sırasında liderler tarafından açıklanan yeni önlemlerin üçüncü ülkeleri kapsayan yaptırımlardan kaçınmayı hedefleyeceği ve Rusya'nın gelecekteki enerji üretimini baltalamayı ve Rusya'nın ordusunu destekleyen ticareti engellemeyi amaçladığı belirtildi. ABD'li yetkililer ayrıca G7 üyelerinin yaptırımlara yaklaşımlarını, en azından belirli mal kategorileri için, onaylanmış ürünler listesinde yer almadıkları sürece tüm ihracatın otomatik olarak yasaklanacağı şekilde düzenlemeyi kabul etmelerini bekliyor.

Tam Boyutta Gör Bu yeni kuralların tam olarak hangi alanlarda uygulanacağı halen tartışılıyor. ABD ve AB tam olarak aynı ortak görüşe sahip değil. ABD tümden bir engellemenin ardından kategori kategori muafiyetler getirilmesi fikrini öne sürüyor. AB ise bu yaklaşımdan yana değil. Üst düzey bir Alman hükümet yetkilisi "Bazen tartışılan 'önce her şeyi yasaklayalım ve istisnalara izin verelim' yaklaşımı bize göre işe yaramayacak. Çok ama çok kesin olmak ve istenmeyen yan etkilerden kaçınmak istiyoruz." dedi.

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Dolayısıyla G7 zirvesinde alınacak karar Rusya’nın enerji ihracatı açısından önemli olacak. Bilindiği üzere Türkiye’nin enerji ithalatı geçtiğimiz yıl 100 milyar dolara yaklaşmıştı. Şubat ayında biten 12 aylık süreçte Türkiye, ithal ettiği toplam 53,5 milyar metreküplük doğalgazın yüzde 39'unu Rusya'dan almıştı. Yaptırımların şimdilik Türkiye gibi üçüncü ülkeleri kapsamaması düşünülse de yaptırımların sıkılaştırılması bu durumu etkileyebilir. Öte yandan yeni yaptırımlar, Rusya'nın izin verdiği tahıl koridorunu da riske sokabilir.

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G7 ülkeleri Rus enerjisine yeni yaptırımlar uygulayabilir