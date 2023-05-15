G7 ülkeleri Rus enerjisine yeni yaptırımlar uygulayabilir: Türkiye de etkilenebilir

Rus enerjisine yeni yaptırımlar geliyor
19-21 Mayıs toplantıları sırasında liderler tarafından açıklanan yeni önlemlerin üçüncü ülkeleri kapsayan yaptırımlardan kaçınmayı hedefleyeceği ve Rusya'nın gelecekteki enerji üretimini baltalamayı ve Rusya'nın ordusunu destekleyen ticareti engellemeyi amaçladığı belirtildi. ABD'li yetkililer ayrıca G7 üyelerinin yaptırımlara yaklaşımlarını, en azından belirli mal kategorileri için, onaylanmış ürünler listesinde yer almadıkları sürece tüm ihracatın otomatik olarak yasaklanacağı şekilde düzenlemeyi kabul etmelerini bekliyor.
Dolayısıyla G7 zirvesinde alınacak karar Rusya’nın enerji ihracatı açısından önemli olacak. Bilindiği üzere Türkiye’nin enerji ithalatı geçtiğimiz yıl 100 milyar dolara yaklaşmıştı. Şubat ayında biten 12 aylık süreçte Türkiye, ithal ettiği toplam 53,5 milyar metreküplük doğalgazın yüzde 39'unu Rusya'dan almıştı. Yaptırımların şimdilik Türkiye gibi üçüncü ülkeleri kapsamaması düşünülse de yaptırımların sıkılaştırılması bu durumu etkileyebilir. Öte yandan yeni yaptırımlar, Rusya'nın izin verdiği tahıl koridorunu da riske sokabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.