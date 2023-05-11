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    Microsoft’tan dev enerji anlaşması: Yazılım devi gücünü füzyondan alacak

    Yıldızlara enerji veren nükleer füzyon üzerindeki çalışmalarda son 6 ayda tarihi gelişmelere tanık oldu. Şimdi ise Microsoft, nükleer füzyon şirketi Helion'dan enerji satın alacağını duyurdu.
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    Microsoft’tan gücünü nükleer füzyon enerjisinden alacak Tam Boyutta Gör
    ABD'li özel nükleer füzyon şirketi Helion Energy, yaptığı açıklamada, güneşi besleyen ancak Dünya'da bulunması zor olan güç kaynağı için yapılan türünün ilk örneği anlaşmada, Microsoft'a yaklaşık beş yıl içinde elektrik sağlayacağını söyledi. Geçtiğimiz yılın sonunda ABD, ilk kez bir füzyon reaksiyonunda net bir enerji kazancı elde etmişti.

    30'dan fazla şirket, bir gün dünyanın iklim değişikliğiyle bağlantılı emisyonları azaltmasına yardımcı olabilecek füzyondan enerji üretmek için yarışıyor. Günümüzün fisyon reaktörlerinin aksine, füzyon ile uzun süreli radyoaktif atık üretmeden enerji üretebilir. Füzyon, aşırı sıcaklıklara kadar ısıtılan hidrojen gibi iki hafif atomun birleşerek daha ağır bir atoma dönüşmesi ve büyük miktarlarda enerji açığa çıkarmasıyla meydana geliyor.

    Şimdiye kadar dünyadaki füzyon reaksiyonları anlıktı ve saldıklarından daha fazla enerji emiyorlardı, ancak şirketler net enerji kazancı elde etmek için özel fonlardan yaklaşık 5 milyar dolar kadar kaynak topladı.

    Helion, 2028'e kadar tesisi kurmayı planlıyor

    Microsoft’tan gücünü nükleer füzyon enerjisinden alacak Tam Boyutta Gör
    Bu kaynakların bir kısmının gittiği nükleer füzyon şirketi Helion’un tesisinin 2028 yılına kadar faaliyete geçmesinin beklendiği ve 50 megawatt veya daha fazla enerji üretimini hedefleyeceği belirtildi. Bir megawatt, sıradan bir kullanımla yaklaşık 1000 evin bir günlük ihtiyacını karşılayabilir. Dolayısıyla 50 megawatt çok büyük bir enerji kapasitesi değil ancak konu füzyon olduğunda sadece 5 yıl sonrasında bu kadar enerjinin üretileceği söylenmesi tam anlamıyla devrimsel.

    Helion'un kurucusu ve CEO'su David Kirtley bir röportajda, “50 megawatt ticari ölçekli füzyonun büyük bir ilk adımı konumunda” dedi. Kirtley, Helion'un yedinci nesil makinesi Polaris'in önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi ve füzyon elde etmek için lazer ve mıknatıs teknolojilerinin bir karışımını kullanarak elektrik üretimi gerçekleştireceğini belirtiyor. 2021 yılında Helion'un 100 milyon santigrat dereceye ulaşan ilk özel şirket olduğu unutulmamalı.

    Birçok füzyon şirketi yakıt reaksiyonlarına yardımcı olmak için nadir bulunan bir hidrojen izotopu olan trityuma başvururken, Helion kuantum hesaplamada kullanılan nadir bir gaz türü olan Helyum 3'ü kullanmayı planlıyor. Helion şu ana kadar OpenAI CEO'su Sam Altman ile birlikte 570 milyon dolardan fazla özel sermaye topladı.

    Microsoft ile tarihi enerji anlaşması imzalandı

    Microsoft’tan gücünü nükleer füzyon enerjisinden alacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft başkan yardımcısı Brad Smith yaptığı açıklamada Helion'un çalışmalarının "kendi uzun vadeli temiz enerji hedeflerimizi desteklediğini ve şebekeye daha fazla temiz enerjiyi daha hızlı getirmek için yeni ve verimli bir yöntem oluşturmak üzere pazarı ilerleteceğini" söyledi. Ancak anlaşmanın detayları paylaşılmadı.

    Helion'un halen Nükleer Düzenleme Komisyonu'ndan (NRC) tasarım ve inşaat onaylarının yanı sıra yerel izinlere de ihtiyacı var. Ancak NRC'ningeçen ay füzyon yönetmeliğini fisyon yönetmeliğinden ayırma kararı füzyon endüstrisini sevindirdi; Destekçiler bu adımın lisans onaylarının süresini kısaltabileceğini söylüyor.

    Füzyon Endüstrisi Birliği Başkanı Andrew Holland, füzyonla ilgili hiçbir şeyin kolay olmadığını, ancak anlaşmanın güvenin inşa edildiğini gösterdiğini söyledi. Holland verdiği bir röportajda "İş dünyası füzyonun gelmekte olduğunu ve belki de pek çok insanın düşündüğünden daha erken geleceğini anlamaya başlıyor" dedi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/microsoft-buy-power-nuclear-fusion-company-helion-2023-05-10/ https://www.helionenergy.com/articles/helion-announces-worlds-first-fusion-ppa-with-microsoft/
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 15 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 22 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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