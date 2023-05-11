Microsoft’tan dev enerji anlaşması: Yazılım devi gücünü füzyondan alacak

- Helion, 2028'e kadar tesisi kurmayı planlıyor
- Microsoft ile tarihi enerji anlaşması imzalandı
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30'dan fazla şirket, bir gün dünyanın iklim değişikliğiyle bağlantılı emisyonları azaltmasına yardımcı olabilecek füzyondan enerji üretmek için yarışıyor. Günümüzün fisyon reaktörlerinin aksine, füzyon ile uzun süreli radyoaktif atık üretmeden enerji üretebilir. Füzyon, aşırı sıcaklıklara kadar ısıtılan hidrojen gibi iki hafif atomun birleşerek daha ağır bir atoma dönüşmesi ve büyük miktarlarda enerji açığa çıkarmasıyla meydana geliyor.
Şimdiye kadar dünyadaki füzyon reaksiyonları anlıktı ve saldıklarından daha fazla enerji emiyorlardı, ancak şirketler net enerji kazancı elde etmek için özel fonlardan yaklaşık 5 milyar dolar kadar kaynak topladı.
Helion, 2028'e kadar tesisi kurmayı planlıyor
Helion'un kurucusu ve CEO'su David Kirtley bir röportajda, “50 megawatt ticari ölçekli füzyonun büyük bir ilk adımı konumunda” dedi. Kirtley, Helion'un yedinci nesil makinesi Polaris'in önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi ve füzyon elde etmek için lazer ve mıknatıs teknolojilerinin bir karışımını kullanarak elektrik üretimi gerçekleştireceğini belirtiyor. 2021 yılında Helion'un 100 milyon santigrat dereceye ulaşan ilk özel şirket olduğu unutulmamalı.
Birçok füzyon şirketi yakıt reaksiyonlarına yardımcı olmak için nadir bulunan bir hidrojen izotopu olan trityuma başvururken, Helion kuantum hesaplamada kullanılan nadir bir gaz türü olan Helyum 3'ü kullanmayı planlıyor. Helion şu ana kadar OpenAI CEO'su Sam Altman ile birlikte 570 milyon dolardan fazla özel sermaye topladı.
Microsoft ile tarihi enerji anlaşması imzalandı
Helion'un halen Nükleer Düzenleme Komisyonu'ndan (NRC) tasarım ve inşaat onaylarının yanı sıra yerel izinlere de ihtiyacı var. Ancak NRC'ningeçen ay füzyon yönetmeliğini fisyon yönetmeliğinden ayırma kararı füzyon endüstrisini sevindirdi; Destekçiler bu adımın lisans onaylarının süresini kısaltabileceğini söylüyor.
Füzyon Endüstrisi Birliği Başkanı Andrew Holland, füzyonla ilgili hiçbir şeyin kolay olmadığını, ancak anlaşmanın güvenin inşa edildiğini gösterdiğini söyledi. Holland verdiği bir röportajda "İş dünyası füzyonun gelmekte olduğunu ve belki de pek çok insanın düşündüğünden daha erken geleceğini anlamaya başlıyor" dedi.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/microsoft-buy-power-nuclear-fusion-company-helion-2023-05-10/ https://www.helionenergy.com/articles/helion-announces-worlds-first-fusion-ppa-with-microsoft/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.