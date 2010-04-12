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Gainward, GeForce GTX 470 ve GTX 480 ile birlikte Super LoiLoScope uygulamasını veriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticisi Gainward, Zotac ve MSI gibi isimlerden sonra Japon LoiLo firmasının video düzenleme uygulaması Super LoiloScope'a ilgi gösteren bir diğer üretici oldu. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle birlikte verilecek CUDA destekli uygulama sayesinde, videoların düzenlenmesi, işlenmesi veya üzerlerinde değişiklik yapılması için GPU'dan faydalanılıyor ve bu sayede daha yüksek performans elde edilerek çalışma daha kısa sürede tamamlanabiliyor.
Gainward, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleiyle birlikte Super LoiloScope uygulamasının deneme sürümünü de sunaken, LoiLo fimasıyla yapılan özel iş biliği kapsamında, uygulamanın tam süümünü satın almak isteyen Gainwad kullanıcılarına, fiyatı 88 dolar olan uygulamada %25 indirim yapılacağı açıklandı.

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DH Misafiri 9 yıl

@aydogdu1453
nvidia optimizasyonlu oyun verselerdi ya da 3dvision gözlük :)
oyun : 50$(maliyeti 5$) + gözlük : 100$(maliyeti 2$) a satmak varken
sen ve ben çook safız heralden :)
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ALBAY 9 yıl
Abi bunlardan hiçbişey beklemeyeceksin..
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t3 9 yıl

DH Misafiri



@aydogdu1453

nvidia optimizasyonlu oyun verselerdi ya da 3dvision gözlük :)



oyun : 50$(maliyeti 5$) + gözlük : 100$(maliyeti 2$) a satmak varken

sen ve ben çook safız heralden :)

Oyunun Maliyeti 5$ ?. Milyon dolarlar harcanarak yapılan oyunları 5$'a yaptırdınız yaa helal olsun
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scutaro 9 yıl
O gözlüğün üzerinde wireless algılayıcı var ve shutter teknolojisi ile çalışıyor pahalı olabilir ancak 2$ maliyeti var demek, kartlar 400C'de çalışıyor ile aynı şeydir.
Oyunlarda 5$'a mal edilemez çünkü oyun yapımında emek harcanır programcısı, ses ve görsel efektçisi ile bir takımdan yaratılır ayrıca medyası ve kutusuda bu maliyete dahildir.
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Highminded 9 yıl
demo'yu kim ne yapacak.. o kartı satarak zaten koca bir kazık atacaksın bari azcık yağdan kaçınma :)
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IgorStravinsky 9 yıl
Deneme sürümü mü
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erolsipar 9 yıl
Badaboom alternatifi güzel
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muratciftcioglu 9 yıl
lölipop u alın diolar
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aydogdu1453 9 yıl
Bu ne hocam kart atş pahası bir de trial yazılım bari yanında nvidia optimizasyonlu oyun verselerdi ya da 3dvision gözlük :)
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KANUNI61 9 yıl
Super LoiloScope :)) lölipop gibi bişey
kartı alan lölipop u yer :))
ayvayı yemesinde
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ALBAY 9 yıl
Zaten kart bilmem kaç dolar bari insan beleş verir yanındaki biraz fazla satılsın diye?
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leech 9 yıl
Yararlı bi kampanya olmuş
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alpa07 9 yıl
gainward markasını sadece fireball da gördüm ama şu anda getirmiyor.disbiritörü kim acaba tr de...
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