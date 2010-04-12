Gainward, GeForce GTX 470 ve GTX 480 ile birlikte Super LoiLoScope uygulamasını veriyor

Ekran kartı üreticisi Gainward, Zotac ve MSI gibi isimlerden sonra Japon LoiLo firmasının video düzenleme uygulaması Super LoiloScope'a ilgi gösteren bir diğer üretici oldu. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle birlikte verilecek CUDA destekli uygulama sayesinde, videoların düzenlenmesi, işlenmesi veya üzerlerinde değişiklik yapılması için GPU'dan faydalanılıyor ve bu sayede daha yüksek performans elde edilerek çalışma daha kısa sürede tamamlanabiliyor.

Gainward, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleiyle birlikte Super LoiloScope uygulamasının deneme sürümünü de sunaken, LoiLo fimasıyla yapılan özel iş biliği kapsamında, uygulamanın tam süümünü satın almak isteyen Gainwad kullanıcılarına, fiyatı 88 dolar olan uygulamada %25 indirim yapılacağı açıklandı.