Galax, CES 2023’e DDR5 8000 bellek ve PCIe Gen5 NVMe SSD’lerle geliyor

Tam Boyutta Gör Donanım bileşenleri üreticisi Galax, HOF (Hall of Fame) markasında yer alacak olan yeni nesil DDR5 bellek ve PCIe Gen 5.0 SSD'leri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Firmanın ürünler hakkında yaptığı paylaşımlarda RGB aydınlatma ve tasarım detayları gün ışığına çıkmış durumda.

Galax'tan yeni nesil HOF SSD ve RAM

Tam Boyutta Gör Yeni HOF bellek modülü, bir önceki Galax’ın tasarımından farklı. RGB aydınlatma ile sarmalanan Galax HOF DDR5 bellek, üst seviye meraklılara hitap edecek. Henüz teknik detaylar resmi olarak belli değil ancak yeni RAM modülünün 8000 Mbps’ye kadar DDR5 hızlarına sahip olması bekleniyor. Bu değer de Galax’ın ürününü dünyanın en hızlı DDR5 bellekleri arasına sokmaya yeterli seviyede.

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Galaxy ayrıca dahili fana sahip yeni PCIe 5.0 SSD modelini de çok yakında piyasaya sürecek. Yeni SSD de HOF ailesinin bir parçası olacak ve 12 GB/s okuma hızına erişecek. NVMe 2.0 protokolüne dayalı olan ürün muhtemelen HOF Extreme 50 olarak adlandırılacak.

CES 2023, 5-8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas, Nevada'da gerçekleşecek. Gelen bilgilere göre halihazırda sergi sayısı 2400’e ulaşmış durumda. 100.000’den fazla katılımcıya sahne yapması beklenen fuarda yüzlerce büyük firmanın sunumu ve ürün tanıtımı gerçekleştirilecek.

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Galax, CES 2023’te tanıtacağı ürünleri sergiledi