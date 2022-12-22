Galax, CES 2023’e DDR5 8000 bellek ve PCIe Gen5 NVMe SSD’lerle geliyor

Galax'tan yeni nesil HOF SSD ve RAM
Galaxy ayrıca dahili fana sahip yeni PCIe 5.0 SSD modelini de çok yakında piyasaya sürecek. Yeni SSD de HOF ailesinin bir parçası olacak ve 12 GB/s okuma hızına erişecek. NVMe 2.0 protokolüne dayalı olan ürün muhtemelen HOF Extreme 50 olarak adlandırılacak.
CES 2023, 5-8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas, Nevada'da gerçekleşecek. Gelen bilgilere göre halihazırda sergi sayısı 2400’e ulaşmış durumda. 100.000’den fazla katılımcıya sahne yapması beklenen fuarda yüzlerce büyük firmanın sunumu ve ürün tanıtımı gerçekleştirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d