Lenovo’dan İsviçre çakısı gibi masa lambası

CES 2023 fuarı öncesinde pek çok farklı ürününü tanıtan Lenovo, gündemin dikkatini çekecek ilginç bir cihaz da getirmişti. Lenovo Go Desk Station hem masa lambası hem port çoklayıcı hem web kamera hem de kablosuz şarj platformu.

Lenovo Go Desk Station özellikleri ve fiyatı

Go Desk Station kullanıcının tüm ihtiyacını giderecek şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda tanıtılan ve ayrı olarak da satılan Lenovo Go 4K Pro web kamerası çıkarılabilir bir şekilde sete entegre edilmiş.

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Diğer taraftan LED aydınlatma 50cm mesafeden 1600 lumen parlaklık verebiliyor. Kullanıcılar sarı-beyaz için 3000K, soğuk beyaz için 4500K ve gün ışığı için 6500K sıcaklıkları arasında seçim yapabiliyor.

Bir diğer özellik USB port çoklayıcı. 135W USB Tip-C girişi, 20W USB Tip-C girişi, 2 adet USB Tip-A girişi ve HDMI 2.0 çıkışı ile piyasadaki profesyonel çoklayıcılara alternatif oluyor. Son olarak içe doğru katlanabilen 15W Qi uyumlu kablosuz şarj plakası da mevcut. Lenovo Go Desk Station masa lambası 329$ fiyat etiketi ile Mart ayında piyasada olacak.

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