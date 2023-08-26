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    Samsung Galaxy A05 detaylanıyor: Batarya kapasitesi ortaya çıktı

    Üst seviye telefon pazarında büyük bir başarıya sahip olan Samsung, orta ve giriş seviyesine yaptığı yatırımları arttırmaya devam ediyor. Galaxy A05’in FCC sertifikası ortaya çıktı.
    Galaxy A05'in batarya kapasitesi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Android pazarında önemli bir yere sahip olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarını tanımıştı. Katlanabilir cihazları ve Galaxy S serisi ile üst seviye telefon pazarında başarılı ürünler sunan Samsung, giriş ve orta seviyeye yatırım yapmaya devam ediyor. Bu ürünlerin birçoğunu Galaxy A serisi altında toplayan firmanın yeni cihazlarından biri detaylanıyor.

    Galaxy A05 5000mAh bataryaya sahip olacak

    Başarılı One UI deneyimini uygun fiyatlı akıllı telefonlar ile de sunmak isteyen Samsung, geçtiğimiz yıllarda Galaxy A01, A02, A03 ve A04 telefonlarını piyasaya sürmüştü. Firmanın bu seriye eklemesi beklenen Galaxy A05 bir kez daha ortaya çıktı. 

    Galaxy A05'in batarya kapasitesi belli oldu Tam Boyutta Gör
    FCC sertifikasında ortaya çıkan SM-A055F kod adlı cihazın, sertifika sayesinde yeni bir detayı ortaya çıktı. SlashLeaks tarafından paylaşılan rapora göre A05, Scud Electronics tarafından üretilen WT-S-N28 isimli bataryaya sahip olacak. Bu batarya, Galaxy A04’te olduğu gibi 5000mAh kapasiteye sahip. Görünen o ki Samsung, Galaxy A05’in bataryasında herhangi bir yükseltmeye yer vermeyecek. Cihazın şarj detayları belli olmasa da 15W’a kadar kablolu şarj desteği sunacağı tahmin ediliyor. Galaxy A04, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı ve ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle Galaxy A05’in de önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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