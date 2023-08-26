Samsung Galaxy A05 detaylanıyor: Batarya kapasitesi ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
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Android pazarında önemli bir yere sahip olan Güney Koreli teknoloji devi
Samsung, geçtiğimiz haftalarda yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarını tanımıştı. Katlanabilir cihazları ve Galaxy S serisi ile üst seviye telefon pazarında başarılı ürünler sunan Samsung, giriş ve orta seviyeye yatırım yapmaya devam ediyor. Bu ürünlerin birçoğunu Galaxy A serisi altında toplayan firmanın yeni cihazlarından biri detaylanıyor.
Galaxy A05 5000mAh bataryaya sahip olacak
Başarılı One UI deneyimini uygun fiyatlı akıllı telefonlar ile de sunmak isteyen Samsung, geçtiğimiz yıllarda Galaxy A01, A02, A03 ve A04 telefonlarını piyasaya sürmüştü. Firmanın bu seriye eklemesi beklenen
Galaxy A05 bir kez daha ortaya çıktı.
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FCC sertifikasında ortaya çıkan
SM-A055F kod adlı cihazın, sertifika sayesinde yeni bir detayı ortaya çıktı. tarafından paylaşılan rapora göre A05, Scud Electronics tarafından üretilen WT-S-N28 isimli bataryaya sahip olacak. Bu batarya, Galaxy A04’te olduğu gibi SlashLeaks 5000mAh kapasiteye sahip. Görünen o ki Samsung, Galaxy A05’in bataryasında herhangi bir yükseltmeye yer vermeyecek. Cihazın şarj detayları belli olmasa da 1 5W’a kadar kablolu şarj desteği sunacağı tahmin ediliyor. Galaxy A04, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı ve ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle Galaxy A05’in de önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.