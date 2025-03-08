Merakla beklenen Killing Floor 3 ertelendi

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Tam Boyutta Gör 2005 yılında Unreal Tournament yapımına bir mod olarak geliştirilen Killing Floor, kısa zamanda popülerlik kazanarak 2009 yılında bağımsız hale gelmişti. Dalgalar halinde gelen mutant yaratıklara karşı hayatta kalma mücadelesini konu alan ve co-op mekaniklerine sahip FPS türündeki aksiyon yapımı; hızlı oynanışı, çeşitli silah seçenekleri ve zengin bir yetenek sistemi ile oyuncuların gözdesi olmuştu. Bir süredir seriyi geri plana atan Tripwire Interactive, yeni Killing Floor için çalışmalara devam ediyor.

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Killing Floor 3 ertelendi: Çıkış tarihi henüz belli değil

Tripwire Interactive, 2016 yılında 6 kişilik co-op modu sunan, gerçekçi efektlere ve geniş karakter özelleştirme seçeneklerine sahip olan Killing Floor 2’yi satışa sunmuştu. Oldukça beğenilen yapımın ardından stüdyo, seriyi geri plana atarak farklı projelere yöneldi. Ancak seriye olan özlemin farkına varan Tripwire, 2023 yılında Killing Floor 3’ü resmen duyurmuştu. Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve karanlık atmosferi ile dikkatleri üzerine çeken yapımın çıkış tarihi, 25 Mart olarak verilmişti ancak stüdyo, oyunun çıkışına haftalar kala Killing Floor 3’ün ertelendiğini duyurdu.

Tripwire, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kapalı beta testinin ardından Killing Floor 3’ün bazı alanlarda geri kaldığını fark ettiklerini ve bu nedenle oyunu henüz belli olmayan bir tarihe ertelemek durumunda kaldıklarını belirtti. Stüdyo, Embracer Group yönetimi altında bu kararı aldıklarını ve beta testinde fark edilen performans, stabilite, arayüz, ışıklandırma ve vuruş hissi problemleri üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu. Ayrıca stüdyo, yapımın ertelenmesinden rahatsız olan oyuncular için ön siparişlerin iptaline ve para iadelerine de izin verdiklerini belirtti. Epic Games Store, Steam, Playstation 5 ve Xbox Series platformlarında yayınlanacak olan Killing Floor 3, muhtemelen önümüzdeki aylarda satışa sunulacaktır.



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Killing Floor 3 ertelendi