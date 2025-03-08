Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Killing Floor 3 ertelendi

    Tripwire Interactive’in popüler korku aksiyon serisi Killing Floor, uzun bir aradan sonra geri dönüyor. Ancak gelen son haberler, hayranların yeni yapımı biraz daha beklemeleri gerektiğini gösteriyor.
    Killing Floor 3 Tam Boyutta Gör
    2005 yılında Unreal Tournament yapımına bir mod olarak geliştirilen Killing Floor, kısa zamanda popülerlik kazanarak 2009 yılında bağımsız hale gelmişti. Dalgalar halinde gelen mutant yaratıklara karşı hayatta kalma mücadelesini konu alan ve co-op mekaniklerine sahip FPS türündeki aksiyon yapımı; hızlı oynanışı, çeşitli silah seçenekleri ve zengin bir yetenek sistemi ile oyuncuların gözdesi olmuştu. Bir süredir seriyi geri plana atan Tripwire Interactive, yeni Killing Floor için çalışmalara devam ediyor.

    Killing Floor 3 ertelendi: Çıkış tarihi henüz belli değil 

    Tripwire Interactive, 2016 yılında 6 kişilik co-op modu sunan, gerçekçi efektlere ve geniş karakter özelleştirme seçeneklerine sahip olan Killing Floor 2’yi satışa sunmuştu. Oldukça beğenilen yapımın ardından stüdyo, seriyi geri plana atarak farklı projelere yöneldi. Ancak seriye olan özlemin farkına varan Tripwire, 2023 yılında Killing Floor 3’ü resmen duyurmuştu. Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve karanlık atmosferi ile dikkatleri üzerine çeken yapımın çıkış tarihi, 25 Mart olarak verilmişti ancak stüdyo, oyunun çıkışına haftalar kala Killing Floor 3’ün ertelendiğini duyurdu.

    Tripwire, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kapalı beta testinin ardından Killing Floor 3’ün bazı alanlarda geri kaldığını fark ettiklerini ve bu nedenle oyunu henüz belli olmayan bir tarihe ertelemek durumunda kaldıklarını belirtti. Stüdyo, Embracer Group yönetimi altında bu kararı aldıklarını ve beta testinde fark edilen performans, stabilite, arayüz, ışıklandırma ve vuruş hissi problemleri üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu. Ayrıca stüdyo, yapımın ertelenmesinden rahatsız olan oyuncular için ön siparişlerin iptaline ve para iadelerine de izin verdiklerini belirtti. Epic Games Store, Steam, Playstation 5 ve Xbox Series platformlarında yayınlanacak olan Killing Floor 3, muhtemelen önümüzdeki aylarda satışa sunulacaktır.
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    damar yolu açılan kolda ağrı nasıl geçer amway hakkında gerçekler umrede gerçek inci fiyatları telaffuzu zor türkçe kelimeler thy pilot çalışma saatleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70
    HUAWEI Pura 70
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro AN515-58-7725
    Acer Nitro AN515-58-7725
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum