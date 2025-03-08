Merakla beklenen Killing Floor 3 ertelendi

Killing Floor 3 ertelendi: Çıkış tarihi henüz belli değil
Tripwire Interactive, 2016 yılında 6 kişilik co-op modu sunan, gerçekçi efektlere ve geniş karakter özelleştirme seçeneklerine sahip olan Killing Floor 2’yi satışa sunmuştu. Oldukça beğenilen yapımın ardından stüdyo, seriyi geri plana atarak farklı projelere yöneldi. Ancak seriye olan özlemin farkına varan Tripwire, 2023 yılında Killing Floor 3’ü resmen duyurmuştu. Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve karanlık atmosferi ile dikkatleri üzerine çeken yapımın çıkış tarihi, 25 Mart olarak verilmişti ancak stüdyo, oyunun çıkışına haftalar kala Killing Floor 3’ün ertelendiğini duyurdu.
Tripwire, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kapalı beta testinin ardından Killing Floor 3’ün bazı alanlarda geri kaldığını fark ettiklerini ve bu nedenle oyunu henüz belli olmayan bir tarihe ertelemek durumunda kaldıklarını belirtti. Stüdyo, Embracer Group yönetimi altında bu kararı aldıklarını ve beta testinde fark edilen performans, stabilite, arayüz, ışıklandırma ve vuruş hissi problemleri üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu. Ayrıca stüdyo, yapımın ertelenmesinden rahatsız olan oyuncular için ön siparişlerin iptaline ve para iadelerine de izin verdiklerini belirtti. Epic Games Store, Steam, Playstation 5 ve Xbox Series platformlarında yayınlanacak olan Killing Floor 3, muhtemelen önümüzdeki aylarda satışa sunulacaktır.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İzlerken gu-rur-lan-dım...