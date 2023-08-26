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    Vivo V29e'nin fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

    Vivo'nnun yeni telefonu Vivo V29e'nin Hindistan fiyatı ve beklenen özellikleri sızdırıldı. İşte 28 Ağustos'ta piyasaya sürülecek cihazın beklenen özellikleri ve fiyatı: 
    Vivo V29e'nin fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Vivo, benzersiz tasarımı ve harika özellikleriyle pazarda öne çıkacak olan yeni akıllı telefonu Vivo V29e'nin lansman tarihini resmen doğruladı. 28 Ağustos'ta piyasaya sürülecek cihazın fiyatı da ortaya çıktı.

    İşte Vivo V29e'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Yaklaşan Vivo V29e'nin, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Akıllı telefonun ekranının ayrıca 1300 nit parlaklık ve %93,3 ekran gövde oranı sunması da bekleniyor.

    Snapdragon 695 SoC'den güç alması beklenen cihaz, 8GB RAM'e sahip olacak. Hindistan'da 128 GB ve 256 GB depolama yapılandırmalarıyla piyasaya sürüleceği söylenen cihaz, Arktik Kırmızı ve Arktik Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.

    Vivo V29e'nin fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    64MP birincil sensöre 8MP geniş açılı kameranın eşlik etmesi beklenen çift arka kamera kurulumuna sahip olacak cihaz, ön tarafta ise 50 MP'lik selfie kamerasına sahip olacak. Ayrıca cihaz, 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ile kutudan çıkacak.

    Cihazın fiyatına değinecek olursak Vivo V29e'nin Hindistan'da fiyatı 128GB depolama modeli için 26.999 Rs (330 dolar), 256GB dahili depolamaya sahip model ise 28.999 Rs (350 dolar) fiyat etiketine sahip olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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