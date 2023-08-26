Vivo V29e'nin fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

İşte Vivo V29e'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:
Yaklaşan Vivo V29e'nin, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Akıllı telefonun ekranının ayrıca 1300 nit parlaklık ve %93,3 ekran gövde oranı sunması da bekleniyor.
Snapdragon 695 SoC'den güç alması beklenen cihaz, 8GB RAM'e sahip olacak. Hindistan'da 128 GB ve 256 GB depolama yapılandırmalarıyla piyasaya sürüleceği söylenen cihaz, Arktik Kırmızı ve Arktik Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.
Cihazın fiyatına değinecek olursak Vivo V29e'nin Hindistan'da fiyatı 128GB depolama modeli için 26.999 Rs (330 dolar), 256GB dahili depolamaya sahip model ise 28.999 Rs (350 dolar) fiyat etiketine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.