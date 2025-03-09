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    Anlık Bildirim

    The Last of Us’ın 2. Sezon fragmanı yayınlandı

    Geçtiğimiz aylarda The Last of Us dizisinin yeni sezonunun tanıtım videosunu yayınlayan HBO, şimdi de merakla beklenen ikinci sezonun fragmanını yayınladı. Karşınızda Ellie ve Joel.
    The Last of Us 2. Sezon - Joel Miller Tam Boyutta Gör
    Naughty Dog tarafından 2013 yılında yayınlanan The Last of Us, kısa sürede gelmiş geçmiş en başarılı oyunlar listesinde yerini aldı. Başarının ardından Sony, yapımın beyaz perdeye uyarlanması için çalışmalara başladı. Beyaz perde projesi iptal edilse de The Last of Us, 2023 yılında Bella Ramsey ve Pedro Pascal başrolünde resmen televizyona uyarlanmıştı. Oldukça sevilen ve büyük bir hayran kitlesi toplayan proje, 2 yılı aşkın sürenin ardından gelecek ay izleyicilerle buluşuyor.

    The Last of Us, 13 Nisan’da geri dönüyor

    Geçtiğimiz aylarda The Last of Us’ın 2. Sezonu’nun tanıtım videosu yayınlanmıştı. Naughty Dog ve HBO, şimdi de merakla beklenen sezonun ilk fragmanını yayınladı. Fragman, The Last of Us Part 2’de gördüğümüz birçok sahneye ev sahipliği yapıyor. Sahnelerden anlaşılacağı üzere dizinin ikinci sezonu, Part 2’nin en azından ilk yarısını televizyona uyarlayacak. Ancak dizi, ilk sezonda olduğu gibi oyunda yer almayan bazı sahnelere ve karakterlere de ev sahipliği yapacak.

    The Last of Us’ın ikinci sezonu; Pedro Pascal, Bella Ramsey ve Gabriel Luna’nın yanı sıra Isabela Merced, Young Mazino, Catherine O'Hara ve Kaitlyn Dever gibi ünlü isimlere de ev sahipliği yapacak. 7 bölümden oluşacak yeni sezon, 13 Nisan’da MAX platformunda yayınlanacak. 
     

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    turkelvis 4 gün önce

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