The Last of Us’ın 2. Sezon fragmanı yayınlandı

The Last of Us, 13 Nisan’da geri dönüyor
Geçtiğimiz aylarda The Last of Us’ın 2. Sezonu’nun tanıtım videosu yayınlanmıştı. Naughty Dog ve HBO, şimdi de merakla beklenen sezonun ilk fragmanını yayınladı. Fragman, The Last of Us Part 2’de gördüğümüz birçok sahneye ev sahipliği yapıyor. Sahnelerden anlaşılacağı üzere dizinin ikinci sezonu, Part 2’nin en azından ilk yarısını televizyona uyarlayacak. Ancak dizi, ilk sezonda olduğu gibi oyunda yer almayan bazı sahnelere ve karakterlere de ev sahipliği yapacak.
The Last of Us’ın ikinci sezonu; Pedro Pascal, Bella Ramsey ve Gabriel Luna’nın yanı sıra Isabela Merced, Young Mazino, Catherine O'Hara ve Kaitlyn Dever gibi ünlü isimlere de ev sahipliği yapacak. 7 bölümden oluşacak yeni sezon, 13 Nisan’da MAX platformunda yayınlanacak.
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