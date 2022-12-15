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    Galaxy Digital, Celcius'un GK8 platformunu satın aldı

    Galaxy Digital Holdings, Celsius Network'e ait kurumsal dijital varlık saklama platformu GK8'i 115 milyon dolara satın aldı. Satın alma işlemi onaylandı.          
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    Galaxy Digital, Celcius'un GK8 platformunu satın aldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Digital, Celsius Network’e ait kurumsal dijital varlık saklama GK8 platformunu satın almak için yapılan bir açık artırmayı kazanmıştı. Son olarak yayınlanan bir mahkeme kararına göre, Yargıç Martin Glenn, kripto borç veren Celsius Network’ün iflas işlemlerinin bir parçası olarak kripto öz-gözetim platformu GK8‘in Galaxy Digital’e satışını onayladı. Galaxy Digital, GK8’i 115 milyon dolara satın aldı.

    Şirkete göre düzenleyici onayına tabi olan anlaşma, Galaxy’nin İsrail’in Tel Aviv kentinde yeni bir ofisle küresel ayak izini genişletecek. Kripto piyasasındaki gerilemenin ardından Telsius, temmuz ayında iflas koruması için başvurmuş ve varlıklarının birçoğunu satışa çıkarmıştı.

    Galaxy, satın alma ile amacının GK8 platformunda birincil aracılık teklifini genişletmek olduğunu ifade ediyor. Galaxy'nin ekibine Blockchain mühendisleri ve kriptograflar dahil olmak çok sayıda yeni çalışan katılacak.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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