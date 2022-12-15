Tam Boyutta Gör Galaxy Digital, Celsius Network’e ait kurumsal dijital varlık saklama GK8 platformunu satın almak için yapılan bir açık artırmayı kazanmıştı. Son olarak yayınlanan bir mahkeme kararına göre, Yargıç Martin Glenn, kripto borç veren Celsius Network’ün iflas işlemlerinin bir parçası olarak kripto öz-gözetim platformu GK8‘in Galaxy Digital’e satışını onayladı. Galaxy Digital, GK8’i 115 milyon dolara satın aldı.

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Şirkete göre düzenleyici onayına tabi olan anlaşma, Galaxy’nin İsrail’in Tel Aviv kentinde yeni bir ofisle küresel ayak izini genişletecek. Kripto piyasasındaki gerilemenin ardından Telsius, temmuz ayında iflas koruması için başvurmuş ve varlıklarının birçoğunu satışa çıkarmıştı.

Galaxy, satın alma ile amacının GK8 platformunda birincil aracılık teklifini genişletmek olduğunu ifade ediyor. Galaxy'nin ekibine Blockchain mühendisleri ve kriptograflar dahil olmak çok sayıda yeni çalışan katılacak.

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Galaxy Digital, Celcius'un GK8 platformunu satın aldı