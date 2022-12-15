Galaxy Digital, Celcius'un GK8 platformunu satın aldı

Şirkete göre düzenleyici onayına tabi olan anlaşma, Galaxy’nin İsrail’in Tel Aviv kentinde yeni bir ofisle küresel ayak izini genişletecek. Kripto piyasasındaki gerilemenin ardından Telsius, temmuz ayında iflas koruması için başvurmuş ve varlıklarının birçoğunu satışa çıkarmıştı.
Galaxy, satın alma ile amacının GK8 platformunda birincil aracılık teklifini genişletmek olduğunu ifade ediyor. Galaxy'nin ekibine Blockchain mühendisleri ve kriptograflar dahil olmak çok sayıda yeni çalışan katılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...