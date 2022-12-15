Tam Boyutta Gör Microsoft artık kendisinin onayı olmadan kripto para madenciliği faaliyetlerini yürütmenin yasak olduğunu sessizce ama resmen duyurdu. Tek bir istisna var: ABD merkezli ve çok uluslu olan bu teknoloji şirketinin servislerini kullanarak kripto para madenciliği yapmak için Microsoft'tan yazılı izin almak zorundasınız.

Almanya, kripto piyasasının küresel olarak düzenlenmesini istiyor 11 sa. önce eklendi

Microsoft neden kripto para madenciliğini yasakladı?

İş ortaklarının ekosistemini güvence altına almayı tercih eden deneyimli firmanın bu konuda sessiz kalmayı seçtiği anlaşılıyor.

Ortada bu yasağın ardındaki nedeni anlatan resmî bir Microsoft açıklaması olmasa da Microsoft'un iş ortaklarını korumak istediği ve kripto para madencilerinin Microsoft'a ait olan bulut servislerini kullanıp kendisine gelen faturaları ödemeyeceğini düşündüğü için endişeli olduğu tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör Yazılı izin alan kişilerin imza attığı faaliyetler Microsoft tarafından bilinip takip edilebilecek. Google Cloud, Oracle, OVH ve Digital Ocean da kendi servislerinin kripto para madenciliği faaliyetlerinde izinsiz bir şekilde kullanılmasına izin vermiyor.

Amazon Web Services ise bu yasağı sadece kendisinin kullanıcılara sunduğu ücretsiz aboneliği kullanan kişilere uyguluyor. Microsoft'tan bu konuya ilişkin resmî bir açıklama yapması bekleniyor.

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Microsoft'tan kripto para madenciliğine yasak: Bir istisna hariç