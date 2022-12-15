Microsoft'tan kripto para madenciliğine yasak: Bir istisna hariç

Microsoft neden kripto para madenciliğini yasakladı?
İş ortaklarının ekosistemini güvence altına almayı tercih eden deneyimli firmanın bu konuda sessiz kalmayı seçtiği anlaşılıyor.
Ortada bu yasağın ardındaki nedeni anlatan resmî bir Microsoft açıklaması olmasa da Microsoft'un iş ortaklarını korumak istediği ve kripto para madencilerinin Microsoft'a ait olan bulut servislerini kullanıp kendisine gelen faturaları ödemeyeceğini düşündüğü için endişeli olduğu tahmin ediliyor.
Amazon Web Services ise bu yasağı sadece kendisinin kullanıcılara sunduğu ücretsiz aboneliği kullanan kişilere uyguluyor. Microsoft'tan bu konuya ilişkin resmî bir açıklama yapması bekleniyor.Kaynakça https://www.theregister.com/2022/12/15/microsoft_online_services_cryptomining_ban/ https://www.microsoft.com/licensing/terms/en-US/product/changes/MCA Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...