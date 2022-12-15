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    Anlık Bildirim

    Microsoft'tan kripto para madenciliğine yasak: Bir istisna hariç

    Microsoft bundan böyle kendisine ait olan servislerin kripto para madenciliğiyle ilgisi olduğu saptanan faaliyetlerde kullanılmasına izin vermeyecek. Bu gelişmenın ardındaki ana sebep merak ediliyor.
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    Microsoft Tam Boyutta Gör
    Microsoft artık kendisinin onayı olmadan kripto para madenciliği faaliyetlerini yürütmenin yasak olduğunu sessizce ama resmen duyurdu. Tek bir istisna var: ABD merkezli ve çok uluslu olan bu teknoloji şirketinin servislerini kullanarak kripto para madenciliği yapmak için Microsoft'tan yazılı izin almak zorundasınız. 

    Microsoft neden kripto para madenciliğini yasakladı?

    İş ortaklarının ekosistemini güvence altına almayı tercih eden deneyimli firmanın bu konuda sessiz kalmayı seçtiği anlaşılıyor.

    Ortada bu yasağın ardındaki nedeni anlatan resmî bir Microsoft açıklaması olmasa da Microsoft'un iş ortaklarını korumak istediği ve kripto para madencilerinin Microsoft'a ait olan bulut servislerini kullanıp kendisine gelen faturaları ödemeyeceğini düşündüğü için endişeli olduğu tahmin ediliyor.

    Microsoft Tam Boyutta Gör
    Yazılı izin alan kişilerin imza attığı faaliyetler Microsoft tarafından bilinip takip edilebilecek. Google Cloud, Oracle, OVH ve Digital Ocean da kendi servislerinin kripto para madenciliği faaliyetlerinde izinsiz bir şekilde kullanılmasına izin vermiyor.

    Amazon Web Services ise bu yasağı sadece kendisinin kullanıcılara sunduğu ücretsiz aboneliği kullanan kişilere uyguluyor. Microsoft'tan bu konuya ilişkin resmî bir açıklama yapması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.theregister.com/2022/12/15/microsoft_online_services_cryptomining_ban/ https://www.microsoft.com/licensing/terms/en-US/product/changes/MCA
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 21 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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