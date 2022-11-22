Samsung durmuyor: Galaxy Note 10 Lite için Android 13 güncellemesi yayında

Galaxy Note 10 Lite için son Android güncellemesi
Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 serisinde kullanılan Exynos 9810 işlemcisini barındıran Galaxy Note 10 Lite, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini alan son telefon oldu. Şimdilik Fransa’da yayınlanan ve Kasım 2022 güvenlik yamasını da içeren N770FXXU8HVK5 kod adlı güncelleme önümüzdeki haftalarda daha çok ülkede yayınlanacaktır. Galaxy Note 10 Lite'ın aksine Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi, Android 13 güncellemesini almayacak.
Yenilenmiş dinamik tema seçenekleri, gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri ve yenilenmiş çoklu görev hareketleri içeren One UI 5.0 güncellemesi, Galaxy Note 10 Lite için yayınlanan son sürüm güncellemesi olacak ancak cihaz, bir süre daha güvenlik yamaları ile güncellenmeye devam edecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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