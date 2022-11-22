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    Samsung durmuyor: Galaxy Note 10 Lite için Android 13 güncellemesi yayında

    Geçtiğimiz haftalarda Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini birçok cihazına getiren Samsung, 2020’nin orta seviye akıllı telefonu Galaxy Note 10 Lite için de bu güncellemeyi yayınladı.
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    Galaxy Note 10 Lite için Android 13 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayında kararlı sürümüne kavuşan Android 13, kısa zamanda birçok Samsung Galaxy cihazı için de yayınladı. Geçtiğimiz haftalarda bu güncelleme hızını daha da arttıran Samsung, artık eski nesil orta seviye akıllı telefonları için de bu güncellemeyi yayınlamaya başladı. Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın en son alıcısı ise 2020’nin ilginç telefonu Galaxy Note 10 Lite oldu.

    Galaxy Note 10 Lite için son Android güncellemesi

    Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 serisinde kullanılan Exynos 9810 işlemcisini barındıran Galaxy Note 10 Lite, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini alan son telefon oldu. Şimdilik Fransa’da yayınlanan ve Kasım 2022 güvenlik yamasını da içeren N770FXXU8HVK5 kod adlı güncelleme önümüzdeki haftalarda daha çok ülkede yayınlanacaktır. Galaxy Note 10 Lite'ın aksine Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi, Android 13 güncellemesini almayacak.

    Yenilenmiş dinamik tema seçenekleri, gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri ve yenilenmiş çoklu görev hareketleri içeren One UI 5.0 güncellemesi, Galaxy Note 10 Lite için yayınlanan son sürüm güncellemesi olacak ancak cihaz, bir süre daha güvenlik yamaları ile güncellenmeye devam edecektir.

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