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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S21 FE için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi yayınlandı

    Güney Koreli teknoloji devi, bir cihaz için daha Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi yayınladı. An itibari ile Galaxy S21 FE Android 13 güncellemesi almaya başladı.
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    Galaxy S21 FE için de Android 13 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Android tarafında hızlı güncellemeleri ile bilinen Samsung, geçtiğimiz yıl Android 12 ile gösterdiği başarıyı bu sene daha da yukarı çıkardı. Ağustos ayında resmen yayınlanan Android 13, birçok Samsung telefonunun ardından şimdi de Galaxy S21 FE için yayınlandı.

    Galaxy S21 FE için One UI 5.0 güncellemesi yayında

    Geçtiğimiz gün Galaxy S20 FE için Android 13 güncellemesini yayınlanan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şimdi de bir sonraki nesil FE cihazı için bu güncellemeyi yayılandı. G990BXXU2DVK3 kod adlı güncelleme, SM-G990B numaralı Galaxy S21 FE cihazlarına Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini getiriyor. Yaklaşık 2.4 GB boyutundaki güncelleme Ekim 2022 güvenlik yamasını da barındırıyor.

    Yeni dinamik tema seçenekleri, akıllı widget seçenekleri, güvenlik ve gizlilik yenilikleri gibi özellikleri barındıran Android 13, cihaz için kademeli olarak yayınlanacak. Eğer S21 FE sahibiyseniz önümüzdeki haftalarda yeni nesil Android sürümüne erişebilirsiniz.

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