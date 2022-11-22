Samsung Galaxy S21 FE için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi yayınlandı

Galaxy S21 FE için One UI 5.0 güncellemesi yayında
Geçtiğimiz gün Galaxy S20 FE için Android 13 güncellemesini yayınlanan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şimdi de bir sonraki nesil FE cihazı için bu güncellemeyi yayılandı. G990BXXU2DVK3 kod adlı güncelleme, SM-G990B numaralı Galaxy S21 FE cihazlarına Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini getiriyor. Yaklaşık 2.4 GB boyutundaki güncelleme Ekim 2022 güvenlik yamasını da barındırıyor.
Yeni dinamik tema seçenekleri, akıllı widget seçenekleri, güvenlik ve gizlilik yenilikleri gibi özellikleri barındıran Android 13, cihaz için kademeli olarak yayınlanacak. Eğer S21 FE sahibiyseniz önümüzdeki haftalarda yeni nesil Android sürümüne erişebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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