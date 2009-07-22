Galaxy, Nvidia'nın Kuzey ve Latin Amerika yetkili kart partneri oldu

Tam Boyutta Gör

Hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarıyla Nvidia'nın son dönemdeki en aktif partnerlerinden birisi olan Galaxy, bilindiği üzere ağırlıklı olarak Asya pazarında faaliyet gösteriyordu. Ancak firmanın operasyon alanı genişliyor zira gelen bilgilere göre Galaxy artık Kuzey ve Latin Amerika pazarlarında da Nvidia'nın yetkili kart ortağı olmaya başlıyor.

Galaxy'nin de dahil olmasıyla birlikte Amerika pazarındaki rekabet kızışacak gibi görünüyor. Zira Palit'in bir iştiraki olarak operasyonlarına devam eden Galaxy özellikle Kuzey Amerika pazarında, EVGA ve BFG gibi güçlü markalara rakip olacak. Öte yandan diğer partnerlerin bu gelişmeye nasıl yaklaşacağı ise cevabı merak edilen sorular arasında yer alıyor.