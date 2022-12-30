Samsung telefonların tasarımı artık eski Mercedes-Benz baş tasarımcısına emanet

Hubert H. Lee, Mercedes-Benz'in çok sayıda tasarım projesini yönetti ve şirketin ABD ve Çin'deki tasarım ekiplerine liderlik ederek ödüller kazandı. Kendisinin aynı zamanda Mercedes-Benz tarihindeki ilk Asyalı tasarımcı olduğunu hatırlatalım.
Galaxy ürünlerinin tasarımından sorumlu olacak
Deneyimli isim Samsung'daki yeni görevinde Galaxy S Serisi, Galaxy Z Serisi, Galaxy Tab, Galaxy Watch gibi Galaxy ürünlerinin oluşturulmasından sorumlu olan MX Tasarım Ekibini yönetecek.
Hubert H. Lee konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Samsung, tasarımı mobil sektörü değiştiren dünyanın en güzel ürünlerini piyasaya sürmesiyle tanınıyor. Mobil inovasyonun ön saflarında yer alan bir şirkete katılmaktan ve tasarım sanatı aracılığıyla yeni bir mobil deneyim oluşturmaktan sorumlu bir ekibe liderlik edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d