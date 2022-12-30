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    Anlık Bildirim

    Samsung telefonların tasarımı artık eski Mercedes-Benz baş tasarımcısına emanet

    Samsung, mobil bölümü için önemli bir ismi transfer etti. Güney Koreli şirket akıllı telefon tasarım ekibinin başına eski Mercedes-Benz baş tasarımcısını getirdi.
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    Samsung eski Mercedes-Benz baş tasarımcısını transfer etti Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics bugün yayınladığı basın bildirisiyle Hubert H. Lee'yi mobil birimine üst düzey yönetici olarak atadığını duyurdu. Deneyimli isim MX (Mobile eXperience) Tasarım Ekibine liderlik edecek. Güney Koreli şirket daha önce Mercedes-Benz Çin'de baş tasarım sorumlusu olarak çalışmış Lee'nin, yirmi yılı aşkın bir tasarım deneyimini Samsung'a taşıyacağını söylüyor.

    Hubert H. Lee, Mercedes-Benz'in çok sayıda tasarım projesini yönetti ve şirketin ABD ve Çin'deki tasarım ekiplerine liderlik ederek ödüller kazandı. Kendisinin aynı zamanda Mercedes-Benz tarihindeki ilk Asyalı tasarımcı olduğunu hatırlatalım.

    Samsung eski Mercedes-Benz baş tasarımcısını transfer etti Tam Boyutta Gör

    Galaxy ürünlerinin tasarımından sorumlu olacak

    Deneyimli isim Samsung'daki yeni görevinde Galaxy S Serisi, Galaxy Z Serisi, Galaxy Tab, Galaxy Watch gibi Galaxy ürünlerinin oluşturulmasından sorumlu olan MX Tasarım Ekibini yönetecek.

    Hubert H. Lee konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    "Samsung, tasarımı mobil sektörü değiştiren dünyanın en güzel ürünlerini piyasaya sürmesiyle tanınıyor. Mobil inovasyonun ön saflarında yer alan bir şirkete katılmaktan ve tasarım sanatı aracılığıyla yeni bir mobil deneyim oluşturmaktan sorumlu bir ekibe liderlik edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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