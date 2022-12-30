Samsung telefonların tasarımı artık eski Mercedes-Benz baş tasarımcısına emanet

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics bugün yayınladığı basın bildirisiyle Hubert H. Lee'yi mobil birimine üst düzey yönetici olarak atadığını duyurdu. Deneyimli isim MX (Mobile eXperience) Tasarım Ekibine liderlik edecek. Güney Koreli şirket daha önce Mercedes-Benz Çin'de baş tasarım sorumlusu olarak çalışmış Lee'nin, yirmi yılı aşkın bir tasarım deneyimini Samsung'a taşıyacağını söylüyor.

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Hubert H. Lee, Mercedes-Benz'in çok sayıda tasarım projesini yönetti ve şirketin ABD ve Çin'deki tasarım ekiplerine liderlik ederek ödüller kazandı. Kendisinin aynı zamanda Mercedes-Benz tarihindeki ilk Asyalı tasarımcı olduğunu hatırlatalım.

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Galaxy ürünlerinin tasarımından sorumlu olacak

Deneyimli isim Samsung'daki yeni görevinde Galaxy S Serisi, Galaxy Z Serisi, Galaxy Tab, Galaxy Watch gibi Galaxy ürünlerinin oluşturulmasından sorumlu olan MX Tasarım Ekibini yönetecek.

Hubert H. Lee konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Samsung, tasarımı mobil sektörü değiştiren dünyanın en güzel ürünlerini piyasaya sürmesiyle tanınıyor. Mobil inovasyonun ön saflarında yer alan bir şirkete katılmaktan ve tasarım sanatı aracılığıyla yeni bir mobil deneyim oluşturmaktan sorumlu bir ekibe liderlik edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

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