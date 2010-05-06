Nvidia tabanlı ekran kartı üreticisi Galaxy, özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini gün ışığına çıkardı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekliGF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, sahip olduğu tasarım detaylarıyla referans tasarımdan ayrılmayı başarıyor.

Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen GeForce GTX 470 GC, referans tasarımlı modele göre 0.5-inç daha kısa. İki adet 6pin PCIe güç konnektörüne sahip olan kartın en ilginç detayı soğutucusunda gizli zira kullanılan fan kısmen kaldırılıp, yapraklar tozdan arındırılabiliyor.

Grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlemcileri 1250MHz'de ve bellekleri de 3348MHz'de görev yapan Galaxy GeForce GTX 470 GC, 320-bit bellek veri yolu desteği, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesi ve 448x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için ik, üç ve dörtlü SLI kurulumlarına olanak tanıyan kart, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Açıklanan bilgilere göre, kullanılan soğutucu 3 milyardan fazla transistör içeren grafik yongasını 88 derece civarında tutabiliyor.

Galaxy tarafından önümüzdeki günlerde yaygın satışa sunulması beklenen GeForce GTX 470 GC'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.