Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini gün ışığına çıkardı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
1
45
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini gün ışığına çıkardı
Tam Boyutta Gör

Nvidia tabanlı ekran kartı üreticisi Galaxy, özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini gün ışığına çıkardı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekliGF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, sahip olduğu tasarım detaylarıyla referans tasarımdan ayrılmayı başarıyor.

Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen GeForce GTX 470 GC, referans tasarımlı modele göre 0.5-inç daha kısa. İki adet 6pin PCIe güç konnektörüne sahip olan kartın en ilginç detayı soğutucusunda gizli zira kullanılan fan kısmen kaldırılıp, yapraklar tozdan arındırılabiliyor.

Grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlemcileri 1250MHz'de ve bellekleri de 3348MHz'de görev yapan Galaxy GeForce GTX 470 GC, 320-bit bellek veri yolu desteği, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesi ve 448x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için ik, üç ve dörtlü SLI kurulumlarına olanak tanıyan kart, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Açıklanan bilgilere göre, kullanılan soğutucu 3 milyardan fazla transistör içeren grafik yongasını 88 derece civarında tutabiliyor.

Galaxy tarafından önümüzdeki günlerde yaygın satışa sunulması beklenen GeForce GTX 470 GC'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini gün ışığına çıkardı
Tam Boyutta Gör
Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini gün ışığına çıkardı
Tam Boyutta Gör
Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini gün ışığına çıkardı
Tam Boyutta Gör
Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini gün ışığına çıkardı
Tam Boyutta Gör
Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini gün ışığına çıkardı
Tam Boyutta Gör
Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini gün ışığına çıkardı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yerroner 9 yıl
Kutu tıraş makinesi kutusuna benzemiş, mini fırçası eksik bir tek. Ya da ops....

Kartın görünümü mükemmel, önceden de beğenmiştim zaten ilk gözüktüğünde bu resimler.

Eskiden Fermi'nin OC olmayacağını, OC modeller çıkmayacağını söyleyen tipler vardı hatırlıyor musunuz onları? Onlara o zaman da gülüyordum, şimdi hayli hayli gülüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkán 9 yıl
Soğutucunun tozlarını rahat bir biçimde temizlemek için yapılmış güzel bir tasarım..Kartı çalıştırdığı sıcaklıklarda tatmin edici..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
temizleme sistemi çok iyi düşünülmüş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 9 yıl
Soğutma bloğu çok iyi. Ama fan bence yetersiz. Kartın etrafını kaplamaları kasa fanlarından soğutma yardımı almasını engelliyor. Galaxyden daha iyisini beklerdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarkancek 9 yıl
güzel tasarım paylaşım için teşşkürler.:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReDComrade 9 yıl
referans tasarım buna 100 basar dışa taşan ısı borusu flan göremiyorum karizma deil resmen kutu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 9 yıl
Calibre bekliyorum ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alaska Yolcusu 9 yıl
Hem tasarım kötü olmuş hemde soğutması. İkisi bir arada...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zero Limit 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


mantığını yeni anladım daha, iyiymiş valla bu güç kalkanı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 9 yıl
Güzel olmuş ama yeterli deyil bence 70c düsüreni cıkacakmı bakalım ozaman alınabilen bir kart olur bence ve deyinmeden geçemicem fanın cıkması temızlıgı kolaylastırıcaktır ama bizimgibi adamlar filitre kullandıgı için çokta önemli deyil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Decent 9 yıl
Ben bunu alır elime oyuncak diye oynarım,bu ne lan !?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
annihilator 9 yıl
lego
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReDComrade 9 yıl
oyuncak arabaya benzemiş :D berbat bir tasarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zarbolar_Geliyo 9 yıl
ilginç bir tasarım olmuş.. ama 88C' den daha düşük tutmasını beklerdim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Melih Vayvalak 9 yıl
Bu ne ya LEGO gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Highminded 9 yıl
görüntüsü güzel olmuş. Fanın tozdan arındırılabilmesi de iyi düşünce bir de hiç değilse 80-82 dereceye inseydi kart "normal bir ekran kartına" benzerdi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13104 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, geforce ve
2 etiket daha galaxy özel tasarım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim