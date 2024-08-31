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    Merakla beklenen Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra’dan güzel haberler var

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un merakla beklenen iki yeni tablet modeli bir kez daha ortaya çıktı. Son gelişmeler, yeni tabletlerin çıkış tarihlerinin bir hayli yakın olduğunu gösteriyor.

    Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra’dan güzel haberler var Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni tablet modelleri Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Önceki sızıntılarda bu cihazların promo görselleri ortaya çıkmıştı ve şimdi de FCC veri tabanında bu tabletler listelendi. FCC listesinde, Galaxy Tab S10+’ın hem Wi-Fi hem de hücresel bağlantı versiyonları, Galaxy Tab S10 Ultra’nın ise sadece Wi-Fi modeli görüldü. Bu gelişmeler, cihazların yakında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

    Galaxy Tab S10+’ın hücresel ve Wi-Fi modellerinin sırasıyla SM-X820 ve SM-X820U model numaralarına sahip olduğu belirtildi. Galaxy Tab S10 Ultra ise SM-X920 model numarası ile listelendi. Her iki tabletin de S Pen desteği sunacağı ve bu kalemin Tab S9 serisinde kullanılan modelle aynı olacağı ortaya çıktı. Bu kalemin model numarası (EJ-PX710), Tab S9 serisinde kullanılan kalemle aynı olduğunu doğruluyor. Ayrıca, Tab S10+’ın 45W hızlı şarj desteği sunacağı da listede yer aldı, ki bu da selefi ile benzerlik gösteriyor.

    FCC listesi dışında, önceki sızıntılar ve söylentiler de cihazların olası özelliklerine dair bazı ipuçları veriyor. Örneğin, her iki tabletin de arka tarafında çift kamera kurulumuna sahip olacağı öngörülüyor. Bu, Samsung’un önceki modellerinde de gördüğümüz bir özellik. Ayrıca, her iki modelin de MediaTek’in Dimensity 9300+ yonga setini kullanacağına dair söylentiler mevcut. Ancak, Samsung’un geçmişte amiral gemisi tabletlerinde genellikle Snapdragon işlemcileri tercih ettiğini düşünürsek, bu bilgi şimdilik spekülasyon olarak değerlendirilmeli.

    Tüm bu bilgiler ışığında, Galaxy Tab S10 serisinin lansmanının yakın olduğu ve Samsung’un kullanıcılarına yine üst düzey bir tablet deneyimi sunmayı hedeflediği söylenebilir. Yakın zamanda daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 23 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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