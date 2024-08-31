Merakla beklenen Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra’dan güzel haberler var

Tam Boyutta Gör

Samsung’un yeni tablet modelleri Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Önceki sızıntılarda bu cihazların promo görselleri ortaya çıkmıştı ve şimdi de FCC veri tabanında bu tabletler listelendi. FCC listesinde, Galaxy Tab S10+’ın hem Wi-Fi hem de hücresel bağlantı versiyonları, Galaxy Tab S10 Ultra’nın ise sadece Wi-Fi modeli görüldü. Bu gelişmeler, cihazların yakında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

Galaxy Tab S10+’ın hücresel ve Wi-Fi modellerinin sırasıyla SM-X820 ve SM-X820U model numaralarına sahip olduğu belirtildi. Galaxy Tab S10 Ultra ise SM-X920 model numarası ile listelendi. Her iki tabletin de S Pen desteği sunacağı ve bu kalemin Tab S9 serisinde kullanılan modelle aynı olacağı ortaya çıktı. Bu kalemin model numarası (EJ-PX710), Tab S9 serisinde kullanılan kalemle aynı olduğunu doğruluyor. Ayrıca, Tab S10+’ın 45W hızlı şarj desteği sunacağı da listede yer aldı, ki bu da selefi ile benzerlik gösteriyor.

OnePlus anakart sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu 1 gün önce eklendi

FCC listesi dışında, önceki sızıntılar ve söylentiler de cihazların olası özelliklerine dair bazı ipuçları veriyor. Örneğin, her iki tabletin de arka tarafında çift kamera kurulumuna sahip olacağı öngörülüyor. Bu, Samsung’un önceki modellerinde de gördüğümüz bir özellik. Ayrıca, her iki modelin de MediaTek’in Dimensity 9300+ yonga setini kullanacağına dair söylentiler mevcut. Ancak, Samsung’un geçmişte amiral gemisi tabletlerinde genellikle Snapdragon işlemcileri tercih ettiğini düşünürsek, bu bilgi şimdilik spekülasyon olarak değerlendirilmeli.

Tüm bu bilgiler ışığında, Galaxy Tab S10 serisinin lansmanının yakın olduğu ve Samsung’un kullanıcılarına yine üst düzey bir tablet deneyimi sunmayı hedeflediği söylenebilir. Yakın zamanda daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra’dan güzel haberler var