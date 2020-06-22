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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Watch 3'ü çalışırken gösteren fotoğraflar sızdırıldı

    Samsung'un yeni akıllı saatini önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor. Galaxy Watch 3 ismiyle piyasada boy gösterecek cihazın yeni görüntüleri internete düştü.
    3 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy Watch 3'ü çalışırken gösteren fotoğraflar sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Galaxy Watch 3 adı altında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın önümüzdeki ay duyurulması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Surface Duo için Android 11 çalışmaları başladı"

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    Akıllı saati çalışırken gösteren fotoğraflar internete sızdırıldı. Görünüşe bakılırsa arayüz çok fazla değişmeyecek. Mecvut modeldeki tüm standart uygulamalar bu modelde de yer alacak.

    Yeni Tizen sürümü de yolda

    Bununla birlikte küçük değişiklikler de göze çarpıyor. Örneğin Galaxy Store simgesi farklı bir tasarıma ve renge sahip. Bu da Galaxy Watch 3'ün yanında Tizen işletim sisteminin yeni bir sürümünün de çıkış yapabileceğini gösteriyor.

    Galaxy Watch 3'ü çalışırken gösteren fotoğraflar sızdırıldı

    Döndürülebilir çerçeveye sahip akıllı saatin sağ tarafında iki adet tuş var. Galaxy Watch 3'ün 41 ve 45 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutu olacak. Bunlar sırasıyla 1.2 inç ve 1.4 inç ekran taşıyacak.

    Her iki model de EKG sensörü, IP68 derecesi, MIL-STD 810G sertifikası, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile gelecek. Samsung’un yeni akıllı saatinde Tizen OS 5.5 işletim sistemini kullanması bekleniyor. Cihaz, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi gibi özellikler de sunacak.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-watch-3-pictures-leak-display-turned-on Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 3 sa.
    Sayın editör artık ağzınıza yapışmış şu kelime "SIZDIRILDI".
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    khytr89 (Hakan ) 3 sa.
    gear s3 ümü değiştirecek bir neden hala bulamıyorum bozuluncaya kadar devam
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