Galaxy Watch 3'ü çalışırken gösteren fotoğraflar sızdırıldı

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Samsung'un yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Galaxy Watch 3 adı altında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın önümüzdeki ay duyurulması bekleniyor.

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Akıllı saati çalışırken gösteren fotoğraflar internete sızdırıldı. Görünüşe bakılırsa arayüz çok fazla değişmeyecek. Mecvut modeldeki tüm standart uygulamalar bu modelde de yer alacak.

Yeni Tizen sürümü de yolda

Bununla birlikte küçük değişiklikler de göze çarpıyor. Örneğin Galaxy Store simgesi farklı bir tasarıma ve renge sahip. Bu da Galaxy Watch 3'ün yanında Tizen işletim sisteminin yeni bir sürümünün de çıkış yapabileceğini gösteriyor.

Döndürülebilir çerçeveye sahip akıllı saatin sağ tarafında iki adet tuş var. Galaxy Watch 3'ün 41 ve 45 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutu olacak. Bunlar sırasıyla 1.2 inç ve 1.4 inç ekran taşıyacak.

Her iki model de EKG sensörü, IP68 derecesi, MIL-STD 810G sertifikası, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile gelecek. Samsung’un yeni akıllı saatinde Tizen OS 5.5 işletim sistemini kullanması bekleniyor. Cihaz, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi gibi özellikler de sunacak.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-watch-3-pictures-leak-display-turned-on

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