Çift ekranlı Surface Duo için Android 11 çalışmaları başladı

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Microsoft önümüzdeki ay çift ekranlı Surface Duo akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkacak cihaz hemen ardından Android 11'e yükseltilecek.

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Windows Latest internet sitesinin haberine göre Microsoft, Surface Duo için Android 11 güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı. Güncellemenin lansmandan sonraki birkaç ay içerisinde yayınlanması hedefleniyor.

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Yıl sonunda önce güncellenecek

Android 11'in final sürümü Eylül ayında genel kullanıma sunulacak. Surface Duo'nun da yıl sonundan önce güncellemeyi alması bekleniyor. Microsoft cihazı Galaxy Fold 2'den önce piyasaya sürerek avantaj sağlama düşüncesinde.

Surface Duo; Snapdragon 855 işlemci, 6 GB RAM, 3.460 mAh pil ve 11 megapiksel kamera ile gelecek. Sadece 4G bağlantısı sunacak çift ekranlı cihaz, Surface Pen desteği ile çıkış yapacak.

https://www.windowslatest.com/2020/06/19/microsoft-surface-duo-android-11

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