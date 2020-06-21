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    Çift ekranlı Surface Duo için Android 11 çalışmaları başladı

    Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Surface Duo, Android 10 işletim sistemiyle gelecek. Microsoft cihazı oldukça hızlı bir şekilde Android 11'e yükseltmeyi planlıyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Çift ekranlı Surface Duo için Android 11 çalışmaları başladı
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    Microsoft önümüzdeki ay çift ekranlı Surface Duo akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkacak cihaz hemen ardından Android 11'e yükseltilecek.

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    Windows Latest internet sitesinin haberine göre Microsoft, Surface Duo için Android 11 güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı. Güncellemenin lansmandan sonraki birkaç ay içerisinde yayınlanması hedefleniyor.

    Çift ekranlı Surface Duo için Android 11 çalışmaları başladı
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    Yıl sonunda önce güncellenecek

    Android 11'in final sürümü Eylül ayında genel kullanıma sunulacak. Surface Duo'nun da yıl sonundan önce güncellemeyi alması bekleniyor. Microsoft cihazı Galaxy Fold 2'den önce piyasaya sürerek avantaj sağlama düşüncesinde.

    Surface Duo; Snapdragon 855 işlemci, 6 GB RAM, 3.460 mAh pil ve 11 megapiksel kamera ile gelecek. Sadece 4G bağlantısı sunacak çift ekranlı cihaz, Surface Pen desteği ile çıkış yapacak.



    https://www.windowslatest.com/2020/06/19/microsoft-surface-duo-android-11 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 34 dk.
    Ne saçma bir tasarım ilk defa görüyorum ivrenc.
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    tr1990 46 dk. yeni yorumcu
    SAçma bir proje resmen ben boyun eğiyorum anlamına geliyor.
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa.
    windows 10 mobile'ı çabalayıp adam etmek varken bunlarla uğraşmakta ne bileyim.
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