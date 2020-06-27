Galaxy Watch 3'ün yüksek kaliteli görselleri yayınlandı

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Samsung'un yeni akıllı saati çok yakında resmiyet kazanacak. Galaxy Watch 3 adı altında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın yeni görüntüleri internete düştü.

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Evan Blass tarafından paylaşılan yüksek kaliteli basın görselleri akıllı saatin tasarımını gözler önüne seriyor. Galaxy Watch 3'ü siyah, bronz ve gümüş renk seçenekleriyle görüyoruz.

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Samsung, 5 Ağustos tarihinde yeni ürünlerini tanıtacağı bi etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Lansmanın odak noktası merakla beklenen Galaxy Note 20 olacak. Galaxy Watch 3'ün de aynı etkinlik kapsamında tanıtılacağı söyleniyor.

Galaxy Watch 3 Özellikleri

Döndürülebilir çerçe ile karşımıza çıkacak akıllı saatin 41 ve 45 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutu olacak. Bunlar sırasıyla 1.2 inç ve 1.4 inç ekran taşıyacak.

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Her iki model de EKG sensörü, IP68 derecesi, MIL-STD 810G sertifikası, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile gelecek. Samsung’un yeni akıllı saatinde Tizen OS 5.5 işletim sistemini kullanması bekleniyor. Cihaz, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi gibi özellikler de sunacak.

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