Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Watch 3'ün yüksek kaliteli görselleri yayınlandı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni akıllı saati için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak Galaxy Watch 3'ün tasarımını açığa çıkaran yeni görüntüler yayınlandı.
    1 sa.
    557
    37
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy Watch 3'ün yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni akıllı saati çok yakında resmiyet kazanacak. Galaxy Watch 3 adı altında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın yeni görüntüleri internete düştü.

    Ayrıca Bkz. "Milli elektrikli tren pazartesi günü raylara iniyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy Watch 3 resmi basın görseliyle karşımızda: Klasik saatleri aratmıyor

    Evan Blass tarafından paylaşılan yüksek kaliteli basın görselleri akıllı saatin tasarımını gözler önüne seriyor. Galaxy Watch 3'ü siyah, bronz ve gümüş renk seçenekleriyle görüyoruz.

    Galaxy Watch 3'ün yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung, 5 Ağustos tarihinde yeni ürünlerini tanıtacağı bi etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Lansmanın odak noktası merakla beklenen Galaxy Note 20 olacak. Galaxy Watch 3'ün de aynı etkinlik kapsamında tanıtılacağı söyleniyor.

    Galaxy Watch 3 Özellikleri

    Döndürülebilir çerçe ile karşımıza çıkacak akıllı saatin 41 ve 45 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutu olacak. Bunlar sırasıyla 1.2 inç ve 1.4 inç ekran taşıyacak.

    Galaxy Watch 3'ün yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Her iki model de EKG sensörü, IP68 derecesi, MIL-STD 810G sertifikası, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile gelecek. Samsung’un yeni akıllı saatinde Tizen OS 5.5 işletim sistemini kullanması bekleniyor. Cihaz, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi gibi özellikler de sunacak.



    https://twitter.com/evleaks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jevreyzist 1 sa.
    Mükemmel
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Oruç ve düşük kalorili diyet kemoterapinin etkilerini iyileştirebilir 29 dk. İyileşen hasta sayısında artış var (27 Haziran) 54 dk. Google Pixel 4a sahneye çıkmaya hazır: FCC onayı da aldı 1 sa. AMD, Assasins’s Creed Valhalla’yı Ryzen 3000 işlemci alacaklara hediye edebilir 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Watch 3'ün yüksek kaliteli görselleri yayınlandı Sonraki Microsoft fiziksel mağazalarını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı 3 sa. Coca-Cola, Facebook boykotuna katıldı ve Mark Zuckerberg anında 7 milyar dolar kaybetti 3 sa. iPhone 12 Pro ve Pro Max, 120Hz ekranla gelebilir 4 sa. The Boys'un 2. sezon yayın tarihi belli oldu 4 sa. Kamu içi mesajlaşma uygulaması İleti'nin testleri tamamlandı 4 sa. Samsung Galaxy A01 Core'un detaylar ortaya çıktı 5 sa. Microsoft Store üzerinde yeni Windows Dosya Kurtarma aracı kullanıma sunuldu 6 sa. Google Fotoğraflar yeniden tasarlandı: Yeni logo, haritalar görünümü, daha basit kullanıcı arayüzü ve daha fazlası 7 sa. Google'ın Telefon uygulaması, bir işletmenin sizi neden aradığını söyleyecek 8 sa. Yeni iPhone SE'nin DxOMark puanı belli oldu 9 sa. LG iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu 10 sa. Haftaya A101 marketlerde Galaxy Buds ve ŞOK marketlerde Xiaomi elektrikli scooter var 11 sa. Pokemon gücünü artık kafe işletmek için kullanıyor 19 sa. Yeni Karayip Korsanları filminin yıldızı Margot Robbie oldu 19 sa. Dünyayı tehdit eden kuyruklu yıldız temalı felaket filmi Greenland’in ilk fragmanı yayınlandı 1 gün The Last of Us 2'den tarihi rekor: God of War ve Spider-Man'e fark attı 1 gün 2020 Skoda Octavia'nın sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyonu tanıtıldı 1 gün Panasonic Toughbook A3 dayanıklılık odaklı tablet modeli satışa çıkıyor 1 gün Yeni vaka sayısı az da olsa düştü (26 Haziran) 1 gün TCl 10 Pro Türkiye'de satışa çıktı! TCL 10 Pro fiyatı ve özellikleri Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi