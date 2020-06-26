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    Milli elektrikli tren pazartesi günü raylara iniyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TUVASAŞ'ın tasarlayıp geliştirdiği yerli ve milli elektrikli trenin üretim sürecinin tamamlandığını açıkladı. Test sürüşleri 29 Haziran Pazartesi başlayacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Milli elektrikli tren pazartesi günü raylara iniyor

    TUVASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektrikli trenin test tarihinin koronavirüs nedeniyle 30 Ağustos’a ertelendiği açıklanmıştı. Görünen o ki tarih yeniden öne çekildi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli tren setinin tasarım ve üretim sürecinin tamamlandığını bildirdi. Bu kapsamda tren, 29 Haziran Pazartesi saat 10.00’da Sakarya-TUVASAŞ’ta raylara inecek ve test sürüşleri başlayacak. 2020 yılı sona ermeden de yolcu taşımaya başlaması planlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Milli elektrikli trenin raylara ineceği tarihi belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Abonelik iptali çilesi bitti"

    TÜVASAŞ tarafından tasarlanıp geliştirilen elektrikli tren seti şehirler arası seyahate uygun olarak 5 araçlı set halinde üretiliyor. Setlerin işletme hızı saatte 160 kilometre, tasarım hızı ise saatte 176 kilometre. Trenin ray açıklığı 1435 mm, aks yükü 18 ton altında, minimum kurp yarıçapı ise 150 m.

    Milli elektrikli tren pazartesi günü raylara iniyor
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    Üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek darbelere ve çarpışmalara dayanıklı bir şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretildi. Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.

    Bu trenin yanı sıra elektrikli hızlı tren için de Ar-Ge çalışmaları sürüyor.



    https://www.dha.com.tr/yurt/bakanlik-acikladi-milli-elektrikli-tren-raylara-iniyor/haber-1778936 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    eski_nesil 2 sa.
    Bulunduğum şehre de hızlı tren gelse efsane olur. Bayılıyorum bu makinelere.
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    Adorer 1 sa. en beğenilen
    Olumsuz eleştilerin az olması parkta oynayan liseli chp li kardeşlerimiz daha eve girmemesi olabilir, gelirler 1-2 saate daha hava kararmadı
    Yanıtla +4
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    mrslimshady (Turgut Siner) 1 sa.
    Helal olsun



    Forumdaki veletler yine cımbızla inceleyip , eleştirecek bir şey bulurlar : )
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 15 dk.
    haydi hayırlısı. bunun gibi projeleri özel firmalar yapsa bence çok daha güzel olur.
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 1 sa. yeni yorumcu
    Yerli tren is basinda
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    eyoruk 1 sa.
    Milli tren göklerde.



    Önceki kazaların hesabını versinler hele ,sonra raylara indirsinler.Sonra gerçekten tren "uçacak" !
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    monacomen 1 sa.
    Hayırlı olsun. Ön camının bu kadar küçük olmasını sevmedim, makinistin yada teknisyenin, kim kullanacak ise görüş alanının daha geniş tutulması daha iyi olmaz mıydı?
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 sa.
    Elektrik motoru, motor sürücüleri yerli mi? Değilse benim için bir şey ifade etmiyor.
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    mrslimshady (Turgut Siner) 1 sa.
    Helal olsun



    Forumdaki veletler yine cımbızla inceleyip , eleştirecek bir şey bulurlar : )
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    javaprof (orhan yılmaz) 1 sa.
    Motoru yerli olana kadar yerli demem.
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    Qantas (Emrullah John Crea) 1 sa.
    Yerli ve milli tren göklerde....
    Şimdi Almanlar düşünsün.
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    Adorer 1 sa. en beğenilen
    Olumsuz eleştilerin az olması parkta oynayan liseli chp li kardeşlerimiz daha eve girmemesi olabilir, gelirler 1-2 saate daha hava kararmadı
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    Quard (Ahmet G) 1 sa.
    Milli olması çok iyi,insan gururlanıyor,umarım alt yapıya da destek verip, demiryolu olmayan şehirler kalmaz.
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    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    milli elektrikli tren, tuvasaş ve
    5 etiket daha test tarihi Türkiye Haberleri demiryolu yerli ve milli tren Bilim ve Teknoloji
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