Milli elektrikli tren pazartesi günü raylara iniyor

TUVASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektrikli trenin test tarihinin koronavirüs nedeniyle 30 Ağustos’a ertelendiği açıklanmıştı. Görünen o ki tarih yeniden öne çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli tren setinin tasarım ve üretim sürecinin tamamlandığını bildirdi. Bu kapsamda tren, 29 Haziran Pazartesi saat 10.00’da Sakarya-TUVASAŞ’ta raylara inecek ve test sürüşleri başlayacak. 2020 yılı sona ermeden de yolcu taşımaya başlaması planlanıyor.

İlginizi Çekebilir

Milli elektrikli trenin raylara ineceği tarihi belli oldu

Ayrıca Bkz. "Abonelik iptali çilesi bitti"

TÜVASAŞ tarafından tasarlanıp geliştirilen elektrikli tren seti şehirler arası seyahate uygun olarak 5 araçlı set halinde üretiliyor. Setlerin işletme hızı saatte 160 kilometre, tasarım hızı ise saatte 176 kilometre. Trenin ray açıklığı 1435 mm, aks yükü 18 ton altında, minimum kurp yarıçapı ise 150 m.

Tam Boyutta Gör

Üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek darbelere ve çarpışmalara dayanıklı bir şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretildi. Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.

Bu trenin yanı sıra elektrikli hızlı tren için de Ar-Ge çalışmaları sürüyor.

https://www.dha.com.tr/yurt/bakanlik-acikladi-milli-elektrikli-tren-raylara-iniyor/haber-1778936

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.