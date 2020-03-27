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    Galaxy Watch Active 2'nin EKG özelliğini etkinleştirecek güncelleme gecikecek

    Samsung'un EKG sensörlü ilk akıllı saatiyle ilgili kötü haberler var. Şirket Galaxy Watch Active 2'deki elektrokardiyogram özelliğini etkinleştirecek güncellemenin gecikeceğini açıkladı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy Watch Active 2'nin EKG özelliğini etkinleştirecek güncelleme gecikecek
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    Samsung, EKG sensörlü ilk akıllı saatini geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüştü. Ancak şirket Galaxy Watch Active 2 olarak adlandırılan cihazın EKG özelliğini 2020'nin ilk çeyreğinde etkinleştireceğini açıkladı.

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    Büyük bir heyecanla elektrokardiyogram özelliğinin kullanma sunulmasını bekleyenler için kötü haberler var. Samsung, EKG işlevini etkinleştirecek güncellemenin gecikeceğini açıkladı.

    Galaxy Watch Active 2'nin EKG özelliğini etkinleştirecek güncelleme gecikecek
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    Özellik geliştirilme aşamasında

    Konuyla ilgili açıklama yapan Samsung temsilcileri, Galaxy Watch Active 2'deki EKG özelliğinin hala geliştirilmekte olduğunu söyledi. Yani Güney Koreli şirketin bu konuda biraz daha zamana ihtiyacı var.

    Ne yazık ki elektrokardiyogram özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Sonuç olarak cihazı EKG sensörü nedeniyle satın alanların biraz daha beklemesi gerekecek.



    https://www.tizenhelp.com/activation-of-ecg-on-galaxy-watch-active-2-will-be-delayed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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