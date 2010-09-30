Galaxy, WHDI teknolojili GeForce GTX 460 modelini gösterdi

Özel tasarımlı ekran kartlarıyla sık sık gündeme gelen Galaxy, GeForce GTX 460 tabanlı yeni, yeni olduğu kadar da ilginç bir çözüme imza attı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Galaxy'nin yeni modelini farklı kılan asıl detay ise beraberinde gelen AMIMON'un WHDI teknolojisi. Kullanıcıların PC ve TV arasında kablosuz bağlantı kurmasına olanak tanıyan bu teknoloji için ekran kartının üzerinde 5 adet antene yer veriliyor. HD içeriği bareberinde gelen siyah kutuya kablosuz oradan da televizyona kablolu olarak aktaran ekran kartı, kablo karmaşasını sonlandıran farklı bir çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. Ekim ayı içerisinde satışa sunulması beklenen GeForce GTX 460 WHDI için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.