Galaxy, WHDI teknolojili GeForce GTX 460 modelini gösterdi

Özel tasarımlı ekran kartlarıyla sık sık gündeme gelen Galaxy, GeForce GTX 460 tabanlı yeni, yeni olduğu kadar da ilginç bir çözüme imza attı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.
Galaxy'nin yeni modelini farklı kılan asıl detay ise beraberinde gelen AMIMON'un WHDI teknolojisi. Kullanıcıların PC ve TV arasında kablosuz bağlantı kurmasına olanak tanıyan bu teknoloji için ekran kartının üzerinde 5 adet antene yer veriliyor. HD içeriği bareberinde gelen siyah kutuya kablosuz oradan da televizyona kablolu olarak aktaran ekran kartı, kablo karmaşasını sonlandıran farklı bir çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. Ekim ayı içerisinde satışa sunulması beklenen GeForce GTX 460 WHDI için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.
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[H]
WHDI'lar 35 metre ve üzeri diyor sitesinde. Ayrıca 5 Ghz bandında 40 Mhz'lik bir spectrumda çalışıyormuş. Toplamda 3Gbps gibi bir değer basabiliyor. Verdiği çözünürlük ise 1080p/60Hz ve yüksek derinlikte renk yani bayağı iyi bir değer.
Tahmini her ürün için 100$ gibi bir maliyet olacak deniliyor.
whdi.org/...
Bence her antenden aynı goruntu için farklı renk gonderiyor ornegin RGB gibi olabilir yada farklı bir kodlama ile ayırmıs olabilirler. 5 farklı dalga gonderip merkezde tekrar birlesitiriyor olabilir.
SAYGILARLA
biz matrox 131iex+2 ile bu teknolojiyi kullanıyoruz 300w frisby yetiyor karta..
kartın üzerinde 1x pcix slotu var, tabi notebook formatında masaüstü anakartlarındakiler gibi değil..
Aslında zaten hep bahsettiğin kirlilik içinde yaşamıyormuyuz.Her tarafımız baz istasyonu ve her evde en az 2-3 cep telefonu.