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Galaxy, WHDI teknolojili GeForce GTX 460 modelini gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,8b
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25
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy, WHDI teknolojili GeForce GTX 460 modelini gösterdi
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Özel tasarımlı ekran kartlarıyla sık sık gündeme gelen Galaxy, GeForce GTX 460 tabanlı yeni, yeni olduğu kadar da ilginç bir çözüme imza attı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Galaxy'nin yeni modelini farklı kılan asıl detay ise beraberinde gelen AMIMON'un WHDI teknolojisi. Kullanıcıların PC ve TV arasında kablosuz bağlantı kurmasına olanak tanıyan bu teknoloji için ekran kartının üzerinde 5 adet antene yer veriliyor. HD içeriği bareberinde gelen siyah kutuya kablosuz oradan da televizyona kablolu olarak aktaran ekran kartı, kablo karmaşasını sonlandıran farklı bir çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. Ekim ayı içerisinde satışa sunulması beklenen GeForce GTX 460 WHDI için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.

Galaxy, WHDI teknolojili GeForce GTX 460 modelini gösterdi
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Galaxy, WHDI teknolojili GeForce GTX 460 modelini gösterdi
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AtiMX4 8 yıl
O antenler maksimum 10Dbi'dır o kadar kirlilik yapmaz.
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vidoko 9 yıl
güzel düşünülmüş ellerine sağlık
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maglev45 9 yıl
Nedense ucuz olmayacağına dair bir his var içimde... :D
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gun 9 yıl
WHDI yeni bir teknoloji aslında. Hani bu karta monte etmek para ve üstüne üstelik tv tarafındaki alıcıyı almakta ayrıca para.
WHDI'lar 35 metre ve üzeri diyor sitesinde. Ayrıca 5 Ghz bandında 40 Mhz'lik bir spectrumda çalışıyormuş. Toplamda 3Gbps gibi bir değer basabiliyor. Verdiği çözünürlük ise 1080p/60Hz ve yüksek derinlikte renk yani bayağı iyi bir değer.
Tahmini her ürün için 100$ gibi bir maliyet olacak deniliyor.
whdi.org/...
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Confusion 9 yıl
gelecekte görüntü sinyal iletim teknolojisinin yönünü belirleyecek bir entegrasyonun ilk/ilkel/kaba uygulması bence
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gunescan 9 yıl
oha. Güzel bir teknoloji. Lanet kablolardan kurtara herşeye varım ! :D
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Master_Evil 9 yıl
daha neler görecez bravo
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OverClocK1ng 9 yıl
İyi de neden 5 anten. 1 tane daha kuvvetli anten olmuyor muydu? Herhalde 5 farklı görüntü aktarmak için değildir dimi. Veya 5 ayrı cihaza 5 ayrı görüntü aktarımı..
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Rock_Rage 9 yıl

OverClocKing

İyi de neden 5 anten. 1 tane daha kuvvetli anten olmuyor muydu? Herhalde 5 farklı görüntü aktarmak için değildir dimi. Veya 5 ayrı cihaza 5 ayrı görüntü aktarımı..


Bence her antenden aynı goruntu için farklı renk gonderiyor ornegin RGB gibi olabilir yada farklı bir kodlama ile ayırmıs olabilirler. 5 farklı dalga gonderip merkezde tekrar birlesitiriyor olabilir.

SAYGILARLA
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selahattın ısık 9 yıl
benim 800 watlık psu yetmez şimdi buna...:).anten olayı almasa ucu ucna kurtarabilirdi.
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LAVMAN 9 yıl

selahattin1987

benim 800 watlık psu yetmez şimdi buna...:).anten olayı almasa ucu ucna kurtarabilirdi.


biz matrox 131iex+2 ile bu teknolojiyi kullanıyoruz 300w frisby yetiyor karta..
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fatihcanery 9 yıl
yakında görürsünüz üst düzey ekran kartlarında standart hale bile gelebilir kablosuz bağlantılar
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Batuist 9 yıl
kablosuz aktarım için verdiği önemi üzerindeki soğutucuya vermemiş.. O fandan iki tanesi anca keserdi o kartı... Artı 5 adet anten var.. ciddi frekans kirliliği..
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Man From Atlantis 9 yıl
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kartın üzerinde 1x pcix slotu var, tabi notebook formatında masaüstü anakartlarındakiler gibi değil..
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mertekin 9 yıl

Batuist

kablosuz aktarım için verdiği önemi üzerindeki soğutucuya vermemiş.. O fandan iki tanesi anca keserdi o kartı... Artı 5 adet anten var.. ciddi frekans kirliliği..


Aslında zaten hep bahsettiğin kirlilik içinde yaşamıyormuyuz.Her tarafımız baz istasyonu ve her evde en az 2-3 cep telefonu.
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