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    Galaxy S25 Ultra’nın kamerası iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S24 Ultra ile karşılaştırıldı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan Galaxy S25 Ultra, şimdilerde pek çok karşılaştırmanın da konusu oluyor.

    Galaxy S25 Ultra’nın kamerası iPhone 16 Pro karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung, Galaxy S25 serisini yeni nesil yapay zeka özellikleriyle tanıtarak teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken cihaz, köşeleri yeniden şekillendirilmiş bir gövdeye ve geliştirilmiş VC soğutma sistemiyle daha iyi bir performans sunuyor. Ultra geniş açılı kamerası da bir adım ileri taşınmış olsa da, kullanıcıların büyük bir kısmı bu değişikliklerin yeterince etkileyici olmadığını düşünüyor. Samsung’un Galaxy S25 Ultra modeline yaptığı en büyük yatırımlardan biri ise kamera yeteneklerinde gerçekleşmiş görünüyor.

    Galaxy S25 Ultra’nın kamerası iPhone 16 Pro karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör

    Özellikle düşük ışık performansında iddialı olan Galaxy S25 Ultra, bağımsız testlerde iPhone 16 Pro Max ile karşılaştırıldı. Popüler YouTube içerik üreticileri SuperSaf ve MrWhosetheBoss’un gerçekleştirdiği testlerde, Galaxy S25 Ultra’nın düşük ışıkta daha sıcak bir ton yakaladığı belirtiliyor. Bununla birlikte, Samsung’un ultra geniş açılı kamerasındaki çözünürlük artışı dikkat çekiyor. Bu sayede, yeni modelin ultra geniş çekimlerde nihayet iPhone’un detay seviyesine yaklaşabildiği ifade ediliyor. Ancak bazı örneklerde, Galaxy S25 Ultra’nın çektiği görüntülerin karanlık alanlarda daha az detay sunduğu da gözlemlenmiş durumda. Öte yandan, iPhone’un sonuçları da kusursuz değil; çekimler zaman zaman yassı bir görünüm sergileyebiliyor.

    Galaxy S25 Ultra’nın varsayılan fotoğraf çözünürlüğü hâlâ 12 megapikselde sabitlenmişken, iPhone 16 Pro Max varsayılan olarak 24 megapikselle çekim yapıyor. Ancak Galaxy S25 Ultra, kullanıcılarına 50 megapiksel ve hatta 200 megapiksel çözünürlükte çekim yapma seçeneği sunarak detay seviyesini artırma fırsatı tanıyor. Bu çözünürlük modları, özellikle yüksek detay gerektiren çekimlerde iPhone’un önüne geçebilecek potansiyele sahip.

    Galaxy S25 Ultra’nın kamerası iPhone 16 Pro karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör

    Galaxy S25 Ultra’nın kamera performansı selefiyle kıyaslandığında, gündüz çekimlerinde biraz daha sıcak tonlar ve düşük ışıkta daha az lens yansıması gibi farklılıklar dikkat çekiyor. Ayrıca, yapay zeka destekli zoom özellikleri sayesinde uzak çekimlerde çok daha net görüntüler elde edilebiliyor. Ancak bu iyileştirmeler, genel anlamda büyük bir devrim olarak değerlendirilmiyor.

    Galaxy S25 Ultra’nın kamerası iPhone 16 Pro karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung’un Galaxy S25 serisi, özellikle fotoğraf tutkunları ve yüksek performans arayan kullanıcılar için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak tanıtılan yeniliklerin ve cihazın genel performansının tüketiciler üzerindeki etkisi, önümüzdeki aylarda daha net bir şekilde görülecek

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