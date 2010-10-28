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Galaxy'den 1GHz'de çalışan GeForce GTS 450 Hall of Fame geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,2b
1
8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy, dünyanın en hızlı GeForce GTX 450 modelini duyurmaya hazırlanıyor. Point of View tarafından geçtiğimiz günlerde lanse edilen 920MHz'lik GeForce GTS 450 Beast modeline rakip olarak hazırlanan yeni ekran kartı, sahip olduğu saat hızlarıyla, tüm rakiplerine fark atacak gibi görünüyor.

Nvidia'nın GF 106 GPU'sundan güç alan özel tasarımlı yeni model, 100MHz GPU, 2000MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Yüksek saat hızlarına sahip kartı serin tutabilmek için dört adet Bakır ısı borusuna ve PWM kontrollü çift fana sahip özel soğutucu kullanan Galaxy, kartı 3+1 fazlı güç tasarımıyla donatmış.

Standart özellikleri arasında 128-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 192x CUDA çekirdeği gibi detaylara yer verilen ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Galaxy, GeForce GTS 450 Hall of Fame olarak isimlendirdiği yeni modelin çıkış tarihi ve fiyatını ise henüz açıklamadı.


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erdekuru 9 yıl
Diğer İnceleme Sitelerinde 4+1 Faz Olarak Bilgi Geçmekte. Ki Anca Bu Şekilde 1 GHZ. e Çıkar.
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Tolgá 9 yıl
bu halinde geçebilirmi acaba hd5770 i.
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ghost recon advanced 9 yıl
piyasaya çeşit ekran kartı bolluğu işte
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huseyincarnege 9 yıl
Nvidia'nın GF 106 GPU'sundan güç alan özel tasarımlı yeni model, 100MHz GPU, 2000MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Yüksek saat hızlarına sahip kartı serin tutabilmek için dört adet Bakır ısı borusuna ve PWM kontrollü çift fana sahip özel soğutucu kullanan Galaxy, kartı 3+1 fazlı güç tasarımıyla donatmış.
burda gecen 100mhz yanlış yazıldı harelde aksi taktirde yeniden taş devrinemi dönüyoz yoksa :)
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StreamRolleR 9 yıl
Eğer voltajı kökleyip sadecce software değişim ile bu hız yapılmışsa değersiz bence.
Ha voltaj oranı düşük tutulup en iyi çipleri koyup 1 ghz yaptıysa tebrik ederim.
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hapocod 9 yıl

StreamRolleR

Eğer voltajı kökleyip sadecce software değişim ile bu hız yapılmışsa değersiz bence.
Ha voltaj oranı düşük tutulup en iyi çipleri koyup 1 ghz yaptıysa tebrik ederim.


evet güzel düşünmüssün
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Rey Leon 9 yıl
kaslı bır görunusu var ve performansı nasıl ve elekdırık sarfıyatı ne kadar yukselmış
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