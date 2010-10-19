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Galeri: AMD Radeon HD 6870

8 yıl
16,2b
1
30
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Radeon HD 6870 modeli de resmi görselleriyle boy göstermeye başladı. Barts tabanlı Radeon HD 6800 serisinin amiral gemisi olacak Radeon HD 6870'in detayları, Çin merkezli kaynaklar tarafından sızdırılmıştı. Daha önceki haberlerimizde de yer verdiğimiz üzere 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının paralel işlemci sayısı ise 1120x. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de çalışan ekran kartı, iki adet 6pin güç konnektöründen besleniyor.

Eyefinity, Crossfire X, HD 3D, UVD 3.0 ve Eyespeed gibi teknolojilere destek sunan Radeon HD 6870 görüntü aktarımı için aynı Radeon HD 6850 modelinde olduğu gibi iki adet DVI ve iki adet Mini DisplayPort ile birlikte bir adet te HDMI konnektörünü kullanıyor. AMD tarafından kendi sınıfının "açık bir şekilde" kazananı olarak tanımlanan Radeon HD 6870, 22 Ekim'de raflardaki yerini almaya başlayacak.


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vidoko 8 yıl
yaav o değilde şu üstündeki resim dizaynı çok hoşumagitti sırf onun için alınır..
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iscanthere 8 yıl
wow stok soğutucunun şekli ve deseni o diğer firmaların yapıştırdığı saçma sapan etiketlerden çok daha güzel
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Batuist 8 yıl
5x serisinin bat mobil tasarımlarımları oldukça hoş görünüyordu.. bu ise gofrete benzemiş ama bu da hoş duruyor.. Hatta çilekli gofret... :)
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cestvrai 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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napolyon94 8 yıl
4ever fx5200
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DH Misafiri 8 yıl
@praetorians
Medal of Honor yeni bir oyun olabilir, ama ekran kartı değerlendirmesi yaparken kullanılacak bir kıstas olmaya aday değil malesef. Grafikleri çok başarısız. Hangi akla hizmet bilmiyorum ama yapımcılar çok oyunculu mod için Frostbite motorunu kullanmalarına rağmen hikaye modu için Unreal Engine 3 kullanmışlar. Yani tek kişilik oyunda directX 10 veya 11 yok. DX9 zaten kasmaz artık hiçbir güncel kartı.
Sizin işinizi görüyor olabilir 5770, ama bir sürü başka kişiye yetmiyor. Tüm 5000 serisi zaten tesellationdan sınıfta kaldığı için 6000'lere ilgi büyük.
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praetorians 8 yıl
@DH Misafiri

Tamam iste konuyu dönüp dolastirip benim soruya getriyorsunuz ama cevabini vermiyorsunuz !!!!!


O bir sürü kisiye yetmeyen 5000 serisinin sinifta kaldigi ve yeni 6000 serisinin sinifta kalmayacagi oyunlar ne ?


o oyunlarida yazki bende bileyim ki ona göre sinifta kalan seriden yeni seriye geceyim !!!!!!


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gunescan 8 yıl
Sen kahin misin ?
(genel yazdım)
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::Ashes:: 8 yıl
;hd6870 Gtx 470i geçecek yada beraber takılacak..
hd6850de Gtx460ları geçeçek..
ha birde 6850 hd5850yi Dx11de geçecek..
Hd6870de Dx11de hd5870i geçecek..
Gtx 460ların şansı kalmıcak..
Gtx 470lerinde gtx 480inde..
benim isteğim Hd5850yi 400liraya hatta 350liraya hd5770ide 230liralara düşürmesi..
hd5870de 500lirada dursa süper olur Nvidia kilitlenir kalır..
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Tinúviel 8 yıl
HD 2900 lerden sonra gördüğüm en karizma stok soğutucu.
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XivA 8 yıl
full hd yayına gerek yok ki. anfi ile upscala yapabilirsin :)
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DH Misafiri 8 yıl
@praetorians
ironi pek başarılı olmamış. bu bir orta seviye kartı. 6990 çıkarken dalga geçmek daha mantıklı olabilir. onu öneririm.
herkes 1400x900 çözünürlükte oynamıyor oyunları. şu an 1920x1200 çözünürlükte her oyunu max ayarlarda 60 FPS çalıştıran kartlar da var tabi, ama fiyatlar astronomik. orta segmentteki kartların performansının artması birçok oyuncu için iyi bir durum.
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praetorians 8 yıl
@DH Misafiri

ben dalga gecmiyorum sadece merak ediyorum hangi oyun icin cikiyor bu yeni seri diye ???

en son Medal of Honor oyununu aldim tek hd5770 ile 1920x1200 çözünürlükte max ayarlarda 60 FPS ile oynuyorum.Bu oyunda yeni cikti.

Not: Burada eger dalga gecenler varsa oda Hd yayini olmadan Full HD tv aldiran zihniyettir !!!!!
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homebird 8 yıl
t3: Bu kadar abartıyorsunuz ama heryerde performansının 5850 ile 5870 arasında olucağı yazıyor. Bunun neresi inanılmaz performans?
Orta seviye kart, eskinin üst seviye kartlarına eşdeğer performans verecek daha ne olsun
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cestvrai 8 yıl
Bu kadar abartıyorsunuz ama heryerde performansının 5850 ile 5870 arasında olucağı yazıyor. Bunun neresi inanılmaz performans?


Bunu AMD özellikle yaratmış olamazmı? Daha kesin performans rakkamı yok ortada.. AMD büyük bir supriz yapıp
6870i geçen bir kart yapmış olabilir... Nvidia'yı ters köşeye yatırırlar
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t3 8 yıl

homebird

t3: Bu kadar abartıyorsunuz ama heryerde performansının 5850 ile 5870 arasında olucağı yazıyor. Bunun neresi inanılmaz performans?


Orta seviye kart, eskinin üst seviye kartlarına eşdeğer performans verecek daha ne olsun

Bu her yeni seride karsılaştığımız bir durum. Bu durum artık bana inanılmaz gelmiyor. 5850 ve 5870'de çok iyi kartlardı, satış rakamlarıda bunu kanıtlıyor zaten ama yeni kartlarıda bu kadar abartmamak gerekiyor. Herzamanki hikayeler iste....
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demircibu 8 yıl
69xx serisini görsek yokmu :/
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