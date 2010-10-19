Galeri: AMD Radeon HD 6870

AMD'nin Radeon HD 6870 modeli de resmi görselleriyle boy göstermeye başladı. Barts tabanlı Radeon HD 6800 serisinin amiral gemisi olacak Radeon HD 6870'in detayları, Çin merkezli kaynaklar tarafından sızdırılmıştı. Daha önceki haberlerimizde de yer verdiğimiz üzere 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının paralel işlemci sayısı ise 1120x. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de çalışan ekran kartı, iki adet 6pin güç konnektöründen besleniyor.

Eyefinity, Crossfire X, HD 3D, UVD 3.0 ve Eyespeed gibi teknolojilere destek sunan Radeon HD 6870 görüntü aktarımı için aynı Radeon HD 6850 modelinde olduğu gibi iki adet DVI ve iki adet Mini DisplayPort ile birlikte bir adet te HDMI konnektörünü kullanıyor. AMD tarafından kendi sınıfının "açık bir şekilde" kazananı olarak tanımlanan Radeon HD 6870, 22 Ekim'de raflardaki yerini almaya başlayacak.