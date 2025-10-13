Game Pass – Konsolda oyun oynamanın en ucuz yolu mu?

Tam Boyutta Gör Oyun oynamak pahalı bir hobi olabilir, peki ya yüzlerce oyunu bütçeni sarsmadan oynayabileceğini söylesek? Zaten biliyorsun! Karşında oyuncular için hazırlanmış en iyi abonelik servisi: Xbox Game Pass. Ama gerçekten de oyun oynamanın en ucuz yolu bu mu? Hadi avantajlarına yakından bakalım ve ne kadar iyi olduklarını görelim.

Neden Game Pass bir rüya gibi?

Durumu zaten biliyorsun: Xbox Game Pass, tek bir aylık ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim sağlar. Büyük bütçeli yapımlar mı? Evet. Gizli kalmış bağımsız oyunlar mı? Kesinlikle evet.

İster The Witcher 3’te canavar avla, ister Forza Horizon 5’te yarış, ya da Celeste’te duygulan; Game Pass hep senin yanında.

Abonelik tabanlı oyun sistemleri bazen “oyun deneyimini mahvetmekle” eleştirilir, özellikle de bazı durumlarda oyuncuyu sömüren canlı servis politikalarıyla birleştirildiğinde. Ancak her ay talep ettiği küçük bir ücret karşılığında yüzlerce oyun oynamanı sağladığında, bu gerçekten o kadar da kötü mü? Ne dersen de, Xbox Game Pass satın aldığında aldığın değer gerçekten olağanüstü.

Fiyatlar be alemde? (İpucu: Gerçekten ucuz)

Hadi rakamlardan konuşalım. Tek bir AAA oyun sana 70 dolara mal olabilir. Bunu yılda üç ya da dört oyunla çarptığında, 300 doların üzerinde bir oyun harcaması ortaya çıkar. Peki ya Game Pass? Aylık 9,99 dolardan başlıyor, Ultimate sürümünü tercih edersen 16,99 dolar.

Yılda 200 dolardan daha az bir ücretle 400’den fazla oyuna erişim sağlıyorsun. Bu, bir oyun mağazasına girip “Hepsini alıyorum.” deyip cebinde hala para kalmasıyla eşdeğer. Bunu kim istemez ki?

İstediğini, istediğin zaman oyna

Game Pass sadece para tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda yepyeni bir oyun dünyasının kapılarını açar. RPG’leri mi seviyorsun? Starfield’a dal. Adrenalin dolu nişancı oyunlarını mı tercih ediyorsun? DOOM Eternal’ı dene. Nostalji mi arıyorsun? Skyrim’i ellinci kez aç.

Ve sadece büyük yapımlardan ibaret değil. Xbox Game Pass, Hades, Stardew Valley ve Slay the Spire gibi bağımsız şaheserlerle dolu bir hazine niteliğinde. Bunlar, normalde satın almayabileceğin ama bir kez denediğinde bağımlısı olacağın türden oyunlar. Üstelik bu kadar çok tür arasında keşfedecek her zaman yeni bir şey bulursun. İster sakin bir çiftlik simülasyonu, ister hızlı tempolu bir roguelike olsun. Beğenmezsen de sorun değil, sonuçta gerçekten satın almadın.

Oyun oynamanın ötesine geçen avantajlar

Game Pass sadece oyunlarla ilgili değil. Ultimate sürümünde EA Play de dahil ve bu sayede FIFA, Battlefield veya The Sims oynayarak keyifli vakit geçirebilirsin. İstediğin her yerde oynamak mı istiyorsun? Bulut oyun özelliği sayesinde hiçbir şey indirmeden oyunları doğrudan yayınlayabilirsin.

Ve bir oyuna gerçekten bağlanırsan, Game Pass aboneleri o oyunu satın almak ve saklamak için özel indirimlerden yararlanabilir. Kısacası, para biriktirirken aynı zamanda yine para biriktiriyorsun.

Peki, oyun oynamanın en ucuz yolu bu mu?

Kesinlikle. Sürekli yeni oyunların eklendiği ve tek tek oyunlar için ön ödeme gerektirmeyen yapısıyla Game Pass, paranı diğer tüm oyun seçeneklerinden çok daha verimli kullanmanı sağlar.

Henüz denemediysen, şimdi Xbox Game Pass satın alma zamanı. Küçük bir ipucu: Eneba gibi dijital pazar yerlerinde Game Pass abonelikleri için harika fırsatlar bulabilirsin, böylece bu deneyimi çok daha uygun fiyata yaşayabilirsin. İster konsolda, ister mobilde, ister PC’de oyna; Eneba, cüzdanını mutlu etmek için ihtiyacın olan her şeye sahip.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Game Pass – Konsolda oyun oynamanın en ucuz yolu mu?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: