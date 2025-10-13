Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Game Pass – Konsolda oyun oynamanın en ucuz yolu mu?

    Oyun dünyasında fiyatlar artarken Xbox Game Pass tek bir abonelikle çok sayıda oyuna erişim sunuyor, Peki, gerçekten de oyun oynamanın en ucuz yolu bu mu? (İş birliği)

    Game Pass – Konsolda oyun oynamanın en ucuz yolu mu? Tam Boyutta Gör
    Oyun oynamak pahalı bir hobi olabilir, peki ya yüzlerce oyunu bütçeni sarsmadan oynayabileceğini söylesek? Zaten biliyorsun! Karşında oyuncular için hazırlanmış en iyi abonelik servisi: Xbox Game Pass. Ama gerçekten de oyun oynamanın en ucuz yolu bu mu? Hadi avantajlarına yakından bakalım ve ne kadar iyi olduklarını görelim.

    Neden Game Pass bir rüya gibi?

    Durumu zaten biliyorsun: Xbox Game Pass, tek bir aylık ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim sağlar. Büyük bütçeli yapımlar mı? Evet. Gizli kalmış bağımsız oyunlar mı? Kesinlikle evet.
    İster The Witcher 3’te canavar avla, ister Forza Horizon 5’te yarış, ya da Celeste’te duygulan; Game Pass hep senin yanında.

    Abonelik tabanlı oyun sistemleri bazen “oyun deneyimini mahvetmekle” eleştirilir, özellikle de bazı durumlarda oyuncuyu sömüren canlı servis politikalarıyla birleştirildiğinde. Ancak her ay talep ettiği küçük bir ücret karşılığında yüzlerce oyun oynamanı sağladığında, bu gerçekten o kadar da kötü mü? Ne dersen de, Xbox Game Pass satın aldığında aldığın değer gerçekten olağanüstü.

    Fiyatlar be alemde? (İpucu: Gerçekten ucuz)

    Hadi rakamlardan konuşalım. Tek bir AAA oyun sana 70 dolara mal olabilir. Bunu yılda üç ya da dört oyunla çarptığında, 300 doların üzerinde bir oyun harcaması ortaya çıkar. Peki ya Game Pass? Aylık 9,99 dolardan başlıyor, Ultimate sürümünü tercih edersen 16,99 dolar.

    Yılda 200 dolardan daha az bir ücretle 400’den fazla oyuna erişim sağlıyorsun. Bu, bir oyun mağazasına girip “Hepsini alıyorum.” deyip cebinde hala para kalmasıyla eşdeğer. Bunu kim istemez ki?

    İstediğini, istediğin zaman oyna

    Game Pass sadece para tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda yepyeni bir oyun dünyasının kapılarını açar. RPG’leri mi seviyorsun? Starfield’a dal. Adrenalin dolu nişancı oyunlarını mı tercih ediyorsun? DOOM Eternal’ı dene. Nostalji mi arıyorsun? Skyrim’i ellinci kez aç.

    Ve sadece büyük yapımlardan ibaret değil. Xbox Game Pass, Hades, Stardew Valley ve Slay the Spire gibi bağımsız şaheserlerle dolu bir hazine niteliğinde. Bunlar, normalde satın almayabileceğin ama bir kez denediğinde bağımlısı olacağın türden oyunlar. Üstelik bu kadar çok tür arasında keşfedecek her zaman yeni bir şey bulursun. İster sakin bir çiftlik simülasyonu, ister hızlı tempolu bir roguelike olsun. Beğenmezsen de sorun değil, sonuçta gerçekten satın almadın.

    Oyun oynamanın ötesine geçen avantajlar

    Game Pass sadece oyunlarla ilgili değil. Ultimate sürümünde EA Play de dahil ve bu sayede FIFA, Battlefield veya The Sims oynayarak keyifli vakit geçirebilirsin. İstediğin her yerde oynamak mı istiyorsun? Bulut oyun özelliği sayesinde hiçbir şey indirmeden oyunları doğrudan yayınlayabilirsin.

    Ve bir oyuna gerçekten bağlanırsan, Game Pass aboneleri o oyunu satın almak ve saklamak için özel indirimlerden yararlanabilir. Kısacası, para biriktirirken aynı zamanda yine para biriktiriyorsun.

    Peki, oyun oynamanın en ucuz yolu bu mu?

    Kesinlikle. Sürekli yeni oyunların eklendiği ve tek tek oyunlar için ön ödeme gerektirmeyen yapısıyla Game Pass, paranı diğer tüm oyun seçeneklerinden çok daha verimli kullanmanı sağlar.
    Henüz denemediysen, şimdi Xbox Game Pass satın alma zamanı. Küçük bir ipucu: Eneba gibi dijital pazar yerlerinde Game Pass abonelikleri için harika fırsatlar bulabilirsin, böylece bu deneyimi çok daha uygun fiyata yaşayabilirsin. İster konsolda, ister mobilde, ister PC’de oyna; Eneba, cüzdanını mutlu etmek için ihtiyacın olan her şeye sahip.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2018 toyota corolla 1.6 life yorumları rusya telefon kodu whatsapp miras kalan aracın intikali yapılmazsa ne olur duvar dinleme yöntemleri tc kimlik numarası 1 ile bitenler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum