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    Netflix Türkiye'den Berlin 2. sezon duyurusu: Çok yakında!

    Netflix'te İngilizce dilde olmayan en çok izlenen 10 dizi arasında yer almaya devam eden La Casa de Papel'in spinoff yapımı olan Berlin'in 2. sezonu başlıyor. Netflix Türkiye resmi olarak duyurdu.
    Netflix Türkiye Berlin 2. sezon gelecek Tam Boyutta Gör
    Berlin ilk sezonu yayınlandığı hafta dünya çapında en çok izlenen dizi oldu ve 91 ülkede ilk 10'a girdi. Dizi, Netflix tarihinde en çok izlenen İngilizce olmayan diziler arasında ilk 20'de yer almaya devam ediyor. Netflix’in Berlin 2. sezon yapımına başlandığını duyurmasının ardından Netflix Türkiye ekibinden heyecanlandıran paylaşım geldi: “Aşırı özledim, aşırı sabırsızım. BERLIN 2. sezon yakında sadece Netflix’te.”

    Berlin 2. sezon oyuncuları

    Pedro Alonso, bir kez daha ikonik Berlin rolünü üstleniyor ve onunla birlikte tüm çetesi geri dönüyor; Michelle Jenner (Isabel) elektronik mühendisliğinde önemli bir isim olan Keila'yı canlandırıyor. Tristán Ulloa (The Asunta Case) hayırsever bir profesör ve Berlin'in sırdaşı Damian'ı canlandırıyor. Begoña Vargas (Welcome to Eden) her zaman uçurumun kenarında yaşayan bir kamikaze olan Cameron'ı canlandırıyor. Julio Peña Fernández (Through my Window) Berlin'in sadık uşağı ve Joel Sánchez çetenin amansız aksiyon adamı Bruce'u canlandırıyor.

    Berlin ikinci sezon İspanya'da geçecek

    Berlin ikinci sezonun konusu İspanya'ya taşınıyor. Yeni soygun Sevilla'da gerçekleşecek. Berlin ve çetesi, Inma Cuesta'nın (The Mess You Left Behind) canlandırdığı öngörülemez ve huysuz Sevillalı kadın Candela, José Luis García-Pérez'in (Honor) canlandırdığı eksantrik ve hedonist Malaga Dükü Álvaro Hermoso de Medina ve Marta Nieto'nun (Mother) canlandırdığı gizemli ve zarif Malaga Düşesi Genoveva Dante gibi yeni karakterlerle karşılaşacak.

    Berlin 2. sezonu Madrid, Sevilla, San Sebastián ve İspanya'daki diğer yerlerde gerçekleşecek. Berlin ikinci sezon ne zaman yayınlanacak henüz belli değil.

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