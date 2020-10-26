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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Garmin, oyunculara yönelik akıllı saatini tanıttı

    Giyilebilir teknolojiler üreten Garmin, oyunculara yönelik geliştirdiği yeni akıllı saat modeli Garmin Instinct Esports Edition modelini tanıttı. Cihaz 300 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.
    54 dk.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Garmin, oyunculara yönelik akıllı saatini tanıttı
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    Akıllı saatler genellikle birkaç farklı şekilde pazarlanıyor. Sadece giyilebilir bir cihazın bildirimlerini almasını isteyenler için üretilmiş akıllı saatler ve outdoor veya fitness meraklıları için tasarlanmış akıllı saatler. Ancak görünen o ki Garmin, başka bir pazar segmenti olabileceğine inanıyor: oyuncular.

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    Şirket bir süredir haberlere konu olan yeni akıllı saat modelini nihayet duyurdu. Garmin Instinct Esports Edition adı verilen model oyunculara hitap etmek üzere geliştirilmiş bir akıllı saat olarak lanse ediliyor. Cihaz tüm tipik sağlık izleme özelliklerinize sahip standart bir akıllı saat. Ancak Garmin, oyuncuların bir oyun sırasında ne zaman stresli hissettiklerini anlamalarına ve bunu takip altına almalarına yardımcı olmak için onlara bu akıllı saat aracılığı ile çeşitli veriler sunuyor.

    Garmin, oyunculara yönelik akıllı saatini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Oyuncuların performansını yükseltmeye yönelik

    Garmin satış departmanı başkan yardımcısı Dan Bartel konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Oyuncular Instinct'in verileri doğrultusunda uyku düzenlerini veya aktivite seviyelerini değiştirerek, oyun sırasında artan bilişsel ve fiziksel performansla sonuçlanabilen ayarlamalar yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

    Saat, sağlamlık söz konusu olduğunda MIL-STD 810 standardına (ABD Askeri Standardı) ve ayrıca eSpor modunda 80 saatlik veya normal modda 14 günlük etkileyici bir pil ömrüne sahip. Son olarak Garmin Instinct Esports Edition akıllı saat modeinin birçok farklı renk seçeneği ile birlikte 300 dolardan satışa çıktığını da belirtelim.



    https://newsroom.garmin.com/newsroom/press-release-details/2020/Elevate-Your-Game-With-Garmin-Instinct-Esports-Edition/default.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    th9 14 dk.
    kilo artışlarını gösteriri artık xd
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Chromer 22 dk.
    Oyuncu marketinin tadına bir de biz bakalım yav nasıl oluymuş demişler
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