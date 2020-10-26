Garmin, oyunculara yönelik akıllı saatini tanıttı

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Akıllı saatler genellikle birkaç farklı şekilde pazarlanıyor. Sadece giyilebilir bir cihazın bildirimlerini almasını isteyenler için üretilmiş akıllı saatler ve outdoor veya fitness meraklıları için tasarlanmış akıllı saatler. Ancak görünen o ki Garmin, başka bir pazar segmenti olabileceğine inanıyor: oyuncular.

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Şirket bir süredir haberlere konu olan yeni akıllı saat modelini nihayet duyurdu. Garmin Instinct Esports Edition adı verilen model oyunculara hitap etmek üzere geliştirilmiş bir akıllı saat olarak lanse ediliyor. Cihaz tüm tipik sağlık izleme özelliklerinize sahip standart bir akıllı saat. Ancak Garmin, oyuncuların bir oyun sırasında ne zaman stresli hissettiklerini anlamalarına ve bunu takip altına almalarına yardımcı olmak için onlara bu akıllı saat aracılığı ile çeşitli veriler sunuyor.

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Oyuncuların performansını yükseltmeye yönelik

Garmin satış departmanı başkan yardımcısı Dan Bartel konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Oyuncular Instinct'in verileri doğrultusunda uyku düzenlerini veya aktivite seviyelerini değiştirerek, oyun sırasında artan bilişsel ve fiziksel performansla sonuçlanabilen ayarlamalar yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

Saat, sağlamlık söz konusu olduğunda MIL-STD 810 standardına (ABD Askeri Standardı) ve ayrıca eSpor modunda 80 saatlik veya normal modda 14 günlük etkileyici bir pil ömrüne sahip. Son olarak Garmin Instinct Esports Edition akıllı saat modeinin birçok farklı renk seçeneği ile birlikte 300 dolardan satışa çıktığını da belirtelim.

https://newsroom.garmin.com/newsroom/press-release-details/2020/Elevate-Your-Game-With-Garmin-Instinct-Esports-Edition/default.aspx

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