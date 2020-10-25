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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee hayatını kaybetti

    Samsung Grubu'nun lideri ve ülkenin en zengin adamı Lee Gong Hee, altı yıl önce geçirdiği kalp krizinden bu yana tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee hayatını kaybetti
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    Samsung Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee altı yıl önce kalp krizi geçirmiş ve o zamandan beri Koreli dev şirketin gerçek liderliği oğlu Lee Jae-yong'a geçmişti. 78 yaşındaki Lee Kun-hee'nin son günlerini hastanede geçirdiği ve bugün öldüğü öğrenildi.

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    Görevi oğlu devralacak

    1987'de babasının ölümünden sonra Güney Koreli holdingin yönetimini devralan Lee Kun-Hee, ürün kalitesini ve üretim kültürünü iyileştirmek için büyük reformlara girişti. Bu çabaların sonuçları, en azından Samsung Electronics'in Intel ile mücadelede en büyük yarı iletken üreticisi statüsüne düzenli olarak meydan okuması ve akıllı telefon segmentinde pazar payı açısından dünya lideri olması gerçeğiyle değerlendirilebilir. IDC'ye göre bu yıl Kore devi Huawei'ye yol vermek zorunda kaldıysa da ABD'nin Çinli rakibine yönelik yaptırımları statükoyu hızla geri getirecek.

    Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee hayatını kaybetti
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    Lee Kun-Hee'nin ölümü bugün dünya haber ajansları tarafından duyuruldu . Son yıllarda şirketin varisi olarak gösterilen Lee Jae-yong şimdi dedesinin yarattığı imparatorluğun kontrolünü ele geçirecek. Son yıllarda Lee Jae-yong, Samsung Electronics'in yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlendi ve şirketin operasyonel yönetimini gerçekleştirdi. Dünyanın en zengin ve en etkili insanlarından biri olarak kabul edilen babası Lee Kun-Hee'nin servetinin 20.7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-25/samsung-electronics-says-chairman-lee-kun-hee-has-died Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    JourneyToTheWest 6 sa. yeni yorumcu en beğenilen Moueson
    Yanlız onlar hayatını yaşayıp mutlu şekilde mezara giriyor, fakir olan kesimde ay sonunu düşünerek nasıl borç ödeyeceğini düşünerek, kadınla anlaşamayıp boşanınca nafaka ödeyerek hayatını mutsuzlukla geçirip mezara giriyor.
    Yanlız onlar hayatını yaşayıp mutlu şekilde mezara giriyor, fakir olan kesimde ay sonunu düşünerek nasıl borç ödeyeceğini düşünerek, kadınla anlaşamayıp boşanın...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    th9 7 sa. Moueson
    ok
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    cocainbar (Cocain bar) 6 sa. Kimsediil
    kisisel serveti sanirim o. 👌
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 10 dk.
    Yalnız çocukları eğer o serveti miras almak istiyorsa, 10 milyar $ vergi çıkabilir diyor Bloomberg.
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 41 dk.
    Bence bu olay sebebiyle Samsung 2021 yılında yas tutsun ve her sınıfta en fazla 2 tane telefon çıkarsın.
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    nilgün1880 (nilgün b. ) 3 sa. yeni yorumcu
    allah rahmet eylesin amcama
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    Night_Blade (ibrahim s) 6 sa.
    Başımız sağolsun
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    napolyon94 6 sa.
    Samsung'da dümenin kontrolu babadan ogula geciyor demek. İlgincmiş.
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    Kimsediil (Onur Ornek) 7 sa. (düzenlendi)
    Samsungun değeri 20.7 milyar mı, az degil mi beyler.

    Suriyelilere harcadığımız paranın yarısı oluyor
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    cocainbar (Cocain bar) 6 sa. Kimsediil
    kisisel serveti sanirim o. 👌
    Yanıtla +4
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    feanogs (Alper Kalkan) 6 sa. Kimsediil
    Adamın kişisel serveti yazıyor Samsungun değil
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    SoreenBeatz 6 sa. Kimsediil
    Adamın şahsi serveti 20.7 milyar dolar. Samsung'un değil.

    Ek olarak Suriyelilere harcanan para 40 Milyar TL. Adamın Dolar olarak şahsi serveti. Yani Suriye'lilere harcanan paranın kat be katı.
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    Moueson 7 sa. (düzenlendi)
    Ne kadar paran malın mülkünde olsa hepimiz sonunda mezara gireceğiz işte .
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    th9 7 sa. Moueson
    ok
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    JourneyToTheWest 6 sa. yeni yorumcu Moueson
    Yanlız onlar hayatını yaşayıp mutlu şekilde mezara giriyor, fakir olan kesimde ay sonunu düşünerek nasıl borç ödeyeceğini düşünerek, kadınla anlaşamayıp boşanınca nafaka ödeyerek hayatını mutsuzlukla geçirip mezara giriyor.
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