Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee hayatını kaybetti

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Samsung Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee altı yıl önce kalp krizi geçirmiş ve o zamandan beri Koreli dev şirketin gerçek liderliği oğlu Lee Jae-yong'a geçmişti. 78 yaşındaki Lee Kun-hee'nin son günlerini hastanede geçirdiği ve bugün öldüğü öğrenildi.

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Görevi oğlu devralacak

1987'de babasının ölümünden sonra Güney Koreli holdingin yönetimini devralan Lee Kun-Hee, ürün kalitesini ve üretim kültürünü iyileştirmek için büyük reformlara girişti. Bu çabaların sonuçları, en azından Samsung Electronics'in Intel ile mücadelede en büyük yarı iletken üreticisi statüsüne düzenli olarak meydan okuması ve akıllı telefon segmentinde pazar payı açısından dünya lideri olması gerçeğiyle değerlendirilebilir. IDC'ye göre bu yıl Kore devi Huawei'ye yol vermek zorunda kaldıysa da ABD'nin Çinli rakibine yönelik yaptırımları statükoyu hızla geri getirecek.

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Lee Kun-Hee'nin ölümü bugün dünya haber ajansları tarafından duyuruldu . Son yıllarda şirketin varisi olarak gösterilen Lee Jae-yong şimdi dedesinin yarattığı imparatorluğun kontrolünü ele geçirecek. Son yıllarda Lee Jae-yong, Samsung Electronics'in yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlendi ve şirketin operasyonel yönetimini gerçekleştirdi. Dünyanın en zengin ve en etkili insanlarından biri olarak kabul edilen babası Lee Kun-Hee'nin servetinin 20.7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-25/samsung-electronics-says-chairman-lee-kun-hee-has-died

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