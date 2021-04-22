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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Garmin yeni akıllı saat modelleri Venu 2 ve 2S'i tanıttı

    ABD merkezli teknoloji üreticilerinden Garmin, yeni giyilebilir cihazlarını tanıttı. Şirketin piyasaya sürdüğü Venu 2 ve 2S akıllı saat modelleri satışa çıkmış durumda.
    22 Nisan 2021, 20:30 (2 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Garmin yeni akıllı saat modelleri Venu 2 ve 2S'i tanıttı
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    Garmin, kullanıcının sağlığı ve yaşamsal belirtilerinin gelişmiş bir şekilde izlenmesini sağlayan Venu 2 ve Venu 2S akıllı saatlerini duyurdu.

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    Venu 2 akıllı saat modeli 416 × 416 piksel çözünürlüğe sahip 1.3 inç ekrana sahipken, Venu 2S modeli 360 × 360 piksel çözünürlükte 1.1 inç ekrana sahip. İki cihaz da dayanıklı Corning Gorilla Glass 3 ile hasara karşı koruma altına alınmış.

    Her iki modelde de bir GPS / GLONASS uydu navigasyon sistemi alıcısı, bir barometrik altimetre, pusula, ivmeölçer, jiroskop, termometre ve bir ışık sensörü bulunuyor. Cihazların 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olduklarını da belirtelim.

    Garmin yeni akıllı saat modelleri Venu 2 ve 2S'i tanıttı
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    Ortalama 10 günlük pil ömrü

    Akıllı saatler, kalp atış hızındaki değişiklikleri günün her saati izleyebiliyor ve ek olarak, kandaki oksijen seviyesini de analiz edebiliyor. Sensörler tarafından toplanan veriler, stres düzeyini ve solunumun yoğunluğunu değerlendirmenize olanak tanmakta. Uyku kalitesinin ve süresinin gelişmiş bir şekilde izlenmesi de mümkün.

    Cihazlarda her türlü spor modu var ve Venu 2 ve 2S, kat edilen mesafeyi, adım sayısını ve yakılan kalorileri ölçebilme yeteneğine sahip. Bir kez şarj edildiğinde iddia edilen pil ömrünün, Venu 2 için 10 güne, Venu 2S için de 11 güne kadar uzayabildiği belirtilmiş. Akıllı saatler, 399 dolarlık fiyat etiketine sahip.



    https://www.garmin.com/en-US/
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    mekanikk.g 4 saat önce

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    frostburn 10 saat önce

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    FerdosParadise 1 gün önce

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    necoinside 2 gün önce

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    T teknomani39 39 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Konu akıllı saat mi para kazanma mı
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    B bilinenww 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ister inan ister inanma siz her önünüze geleni böyle suçlayamazsınız YouTuba şu siteyi youtubeizlekazan.com bunu yaz bakalım gerçekten ödeme kanıtlarını görünce de böyle konuşabilecek misin
    Yanıtla +1
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    B bilinenww 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    1 Yanıt Yanıtla
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) bilinenww
    Her tarafı dolandırıcılar sarmış. Admin yok herhalde.
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