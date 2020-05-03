Gaz geçişisine izin veren elektronik bandaj geliştirildi

Tam Boyutta Gör

North Carolina State University kurumundan bir grup araştırmacı, beyin-bilgisayar arayüzünde sensör olarak kullanılabilecek ve uzun dönemde kullanıcıyı rahatsız etmeyen, esnek ve kullanıcıların derisine yapıştırıldığında derinin havalanmasına engel olmayan elektrik iletkenliğine sahip bandaj geliştirdi.

Nano boyutta delikler içeren polimer film tabakası geliştiren ekip, birkaç mikrometre kalınlıktaki elektrotlar ile ciltten gelen uyarıların daha rahat bir biçimde algılanmasını sağladı.

Gaz geçirgenliğine sahip materyal

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Gazların geçirgenliğine olanak sağlamayan cihazların ciltte irritasyona neden olabileceğini belirten araştırmacılar bahsi geçen özelliğin kullanıcı konforunun da ötesinde, sağlık için oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

Yeni materyal elektrik iletkenliğine sahip olmakla birlikte terden de etkilenmiyor ve materyalin uzun dönem kullanım için uygun olduğu belirtiliyor. Araştırma ekibi yeni malzemeyi giyilebilir biyoteknoloji ürünlerinde ve yeni giyilebilir sensörlerin üretilmesinde kullanmayı hedefliyor.

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Eğer yeni materyal geliştirilebilirse elektrokardiyografi ve elektromyografi elektrotlarının yerini alabilir ve böylece zor koşullarda veya kanama varlığında, rutin olarak kullanılan elektrotlara göre avantaj sağlayabilir.

Yeni araştırma ACS Nano dergisinde yayımlanmakla birlikte yeni elektrot bandajın videosuna yukarıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://news.ncsu.edu/2020/04/breathable-electronics/

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