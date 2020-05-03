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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gaz geçişisine izin veren elektronik bandaj geliştirildi

    Nano boyutta delikler içeren polimer film tabakası geliştiren ekip, birkaç mikrometre kalınlıktaki elektrotlar ile ciltten gelen uyarıların daha rahat bir biçimde algılanmasını sağladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Gaz geçişisine izin veren elektronik bandaj geliştirildi
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    North Carolina State University kurumundan bir grup araştırmacı, beyin-bilgisayar arayüzünde sensör olarak kullanılabilecek ve uzun dönemde kullanıcıyı rahatsız etmeyen, esnek ve kullanıcıların derisine yapıştırıldığında derinin havalanmasına engel olmayan elektrik iletkenliğine sahip bandaj geliştirdi.

    Nano boyutta delikler içeren polimer film tabakası geliştiren ekip, birkaç mikrometre kalınlıktaki elektrotlar ile ciltten gelen uyarıların daha rahat bir biçimde algılanmasını sağladı.

    Gaz geçirgenliğine sahip materyal

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    Gazların geçirgenliğine olanak sağlamayan cihazların ciltte irritasyona neden olabileceğini belirten araştırmacılar bahsi geçen özelliğin kullanıcı konforunun da ötesinde, sağlık için oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

    Yeni materyal elektrik iletkenliğine sahip olmakla birlikte terden de etkilenmiyor ve materyalin uzun dönem kullanım için uygun olduğu belirtiliyor. Araştırma ekibi yeni malzemeyi giyilebilir biyoteknoloji ürünlerinde ve yeni giyilebilir sensörlerin üretilmesinde kullanmayı hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "Bilim insanları Non-Hodgkin lenfoma için potansiyel hedef keşfetti"

    Eğer yeni materyal geliştirilebilirse elektrokardiyografi ve elektromyografi elektrotlarının yerini alabilir ve böylece zor koşullarda veya kanama varlığında, rutin olarak kullanılan elektrotlara göre avantaj sağlayabilir.

    Yeni araştırma ACS Nano dergisinde yayımlanmakla birlikte yeni elektrot bandajın videosuna yukarıdaki linkten erişebilirsiniz.



    https://news.ncsu.edu/2020/04/breathable-electronics/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cemaltüzün 1 hf. yeni yorumcu
    teknolojiyi durduramaz hale geldik artık
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    Denamint 1 hf. yeni yorumcu
    Teknoloji çok baş döndürüyor artık.
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    brawod (Hakan Öztürk) 1 hf.
    Başlıktaki yazım hatası düzeltilirse güzel olur. "Gaz geçişine izin veren..."
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