Bilim insanları Non-Hodgkin lenfoma için potansiyel hedef keşfetti

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Güçlü ve sağlıklı bağışıklık sistemi hem uzun ve sağlıklı yaşamın temelini oluşturuyor hem de kansere karşı koruyuculuğu belirliyor. Kanserle savaşmanın en büyük silahını yine güçlü ve sağlıklı bağışıklık sistemi oluşturuyor.

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École Polytechnique Fédérale de Lausanne kurumundan bir grup araştırmacı, lenf nodlarından köken alan ve B hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla seyreden Non-Hodgkin lenfoma türü üzerine yoğunlaştı.

Katepsin S proteini

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Araştırma ekibi NHL hastalarında katepsin S adlı proteinin mutasyona uğradığını ve yine aynı hastalarda katepsin S miktarının anormal derecede arttığını keşfetti.

İnsan vücudunda bulunan katepsin S adlı molekül aktifleştiğinde kanserli hücreler ile bağışıklık sistemine ait CD4 T hücreleri etkileşime giriyor ve tümör dokusunun büyümesi kolaylaşıyor. Aynı zamanda CD4 T hücreleri ile etkileşime giren katepsin S, kanserli hücreleri öldüren CD8 T hücrelerinin de görevini yapmasını engelliyor.

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Araştırmacılar laboratuvar ortamında bazı hücrelerden katepsin S proteinini kodlayan geni hasara uğrattı ve bu durumun kanser gelişim patogenezini tamamen tersine çevirdiğini keşfetti. Katepsin S geni bozulmuş hücrelerde CD8 T hücrelerinin kanserli hücreleri elimine ettiği belirlendi. Araştırma ekibi Non-Hodgkin lenfoma tedavisinde katepsin S proteinini inhibe eden ilaçların geliştirilebileceğini ve ilaçların kullanılabileceğini düşünüyor.

Yeni araştırma Cancer Cell adlı dergide yayımlandı.

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