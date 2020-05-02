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    Bilim insanları Non-Hodgkin lenfoma için potansiyel hedef keşfetti

    Araştırma ekibi NHL hastalarında katepsin S adlı proteinin mutasyona uğradığını ve yine aynı hastalarda katepsin S miktarının anormal derecede arttığını keşfetti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Bilim insanları Non-Hodgkin lenfoma için potansiyel hedef keşfetti
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    Güçlü ve sağlıklı bağışıklık sistemi hem uzun ve sağlıklı yaşamın temelini oluşturuyor hem de kansere karşı koruyuculuğu belirliyor. Kanserle savaşmanın en büyük silahını yine güçlü ve sağlıklı bağışıklık sistemi oluşturuyor.

     

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    École Polytechnique Fédérale de Lausanne kurumundan bir grup araştırmacı, lenf nodlarından köken alan ve B hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla seyreden Non-Hodgkin lenfoma türü üzerine yoğunlaştı.

    Katepsin S proteini

    Bilim insanları Non-Hodgkin lenfoma için potansiyel hedef keşfetti
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    Araştırma ekibi NHL hastalarında katepsin S adlı proteinin mutasyona uğradığını ve yine aynı hastalarda katepsin S miktarının anormal derecede arttığını keşfetti.

    İnsan vücudunda bulunan katepsin S adlı molekül aktifleştiğinde kanserli hücreler ile bağışıklık sistemine ait CD4 T hücreleri etkileşime giriyor ve tümör dokusunun büyümesi kolaylaşıyor. Aynı zamanda CD4 T hücreleri ile etkileşime giren katepsin S, kanserli hücreleri öldüren CD8 T hücrelerinin de görevini yapmasını engelliyor.

    Ayrıca Bkz. "NASA tarafından üretilen ventilatörler FDA tarafından onay aldı"

    Araştırmacılar laboratuvar ortamında bazı hücrelerden katepsin S proteinini kodlayan geni hasara uğrattı ve bu durumun kanser gelişim patogenezini tamamen tersine çevirdiğini keşfetti. Katepsin S geni bozulmuş hücrelerde CD8 T hücrelerinin kanserli hücreleri elimine ettiği belirlendi. Araştırma ekibi Non-Hodgkin lenfoma tedavisinde katepsin S proteinini inhibe eden ilaçların geliştirilebileceğini ve ilaçların kullanılabileceğini düşünüyor.

    Yeni araştırma Cancer Cell adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://actu.epfl.ch/news/a-new-therapeutic-target-turns-the-immune-system-a/ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1535610820301562?via%3Dihub Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Bu gelişmeyi duyunca aklıma Spartacus dizisinin başrol oyuncusu olan Andy Whitfield geldi; bu hastalık nedeniyle sadece 1 sezon dizide yer alabilmiş ve akabinde hayatını kaybetmişti.<br />Umuyorum ki, bu tarz çalışmalar sağlık sorunları yaşayan insanlara umut olur ...<br />Paylaşım ve emeğiniz için teşekkür ederim ...
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    DH Misafiri 1 hf.
    Gayet etkileyici ve basarili bir çevirme
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    overactive (yiğit ) 1 hf.
    daha önce bu hastalığı geçirmiş biri olarak bu tip gelişmeleri duymak mutluluk verici. nede olsa ileride tekrar gelme ihtimali halen var. bu haberi burada görmesem hiç bir yerde göremezdim herhalde. editör arkadaşa teşekkür ediyorum
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    draozdemir (AHMET ÖZDEMİR) 1 hf.
    Merhaba;



    Tuğrul Güven Ertuğrul’u destekliyorum. Çok önemli bilimsel makaleleri takip edip, başarılı çevirileriyle kaliteli bir etki yaratabiliyor.



    Şimdi diyebilirsiniz ki çalışmayı başkası yapmış, makaleyi başkası yazmış. Bence anlaşılması ve anlatması zor konuları, bu şekilde akıcı bir Türkçe ile aktarabilmek ve doğru makaleyi seçme becerisi değerlidir.



    DonanımHaber’de bu tarz konulara değinilmesi ve genç arkadaşların editörlük başarısını görmek etkileyici.



    Teşekkür ederim. Başarılarının ve devamlılığının sürmesini isterim. DonanımHaber yönetiminin dikkatine 😀
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