Volvo araçlardaki LiDAR sensörü süs olarak kaldı: Müşterilere tazminat ödenecek

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Tam Boyutta Gör Volvo bazı araçlarında kullanmaya başladığı LiDAR teknolojisinden vazgeçme kararı aldı. Şirket, bu kararın ardından Norveç'te LiDAR donanımlı EX90 ve ES90 sahiplerine, artık sunulmayacak LiDAR tabanlı özellikler nedeniyle 18.000 Norveç kronu (yaklaşık 1.850 dolar) tazminat ödeyeceğini duyurdu.

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Volvo Cars, teknoloji tedarikçisi Luminar ile olan ortaklığını sonlandırarak EX90 ve ES90 modelleri için planlanan LiDAR tabanlı özelliklerin geliştirilmesinden vazgeçti. Böylece daha önce vaat edilen LiDAR fonksiyonları hiçbir zaman kullanıma sunulmayacak. Şirket ayrıca LiDAR üzerinden veri toplamayı da aşamalı olarak sonlandıracağını açıkladı.

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"Araçlar hala çok güvenli"

Volvo Cars Norveç Basın Sözcüsü Henrik Juel Teige, lansman döneminde önemli bir güvenlik unsuru olarak tanıtılan LiDAR teknolojisinden vazgeçilmesine rağmen araçların güvenliğinden ödün verilmediğini belirtti. Teige, EX90 ve ES90 modellerinin hala gelişmiş kamera, radar ve diğer sensör sistemleriyle donatıldığını, güvenlik performansının ise tek bir sensöre bağlı olmadığını vurguladı.

Norveç'te LiDAR donanımlı EX90 ve ES90 sahipleri için belirlenen 18.000 kronuluk tazminat, LiDAR donanımının liste fiyatını ve 2026 model yılıyla birlikte uygulanan fiyat indirimini yansıtıyor. Şirket, tazminat sürecinin başlatılması için müşterilerin yetkili satıcılarıyla iletişime geçmelerini istedi.

Tam Boyutta Gör Volvo'nun LiDAR kararında, teknoloji ortağı Luminar'ın yaşadığı mali sorunlar ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi de etkili oldu. Şirket, tedarik zinciri riskini azaltmak amacıyla Luminar ile iş birliğini sonlandırırken, iflas koruma başvurusunda bulunan Luminar'ın aynı zamanda Volvo'ya karşı dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

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Volvo'lardaki LiDAR sensörü süs olarak kaldı: Tazminat ödenecek

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