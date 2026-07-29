Volvo araçlardaki LiDAR sensörü süs olarak kaldı: Müşterilere tazminat ödenecek

Volvo Cars, teknoloji tedarikçisi Luminar ile olan ortaklığını sonlandırarak EX90 ve ES90 modelleri için planlanan LiDAR tabanlı özelliklerin geliştirilmesinden vazgeçti. Böylece daha önce vaat edilen LiDAR fonksiyonları hiçbir zaman kullanıma sunulmayacak. Şirket ayrıca LiDAR üzerinden veri toplamayı da aşamalı olarak sonlandıracağını açıkladı.
"Araçlar hala çok güvenli"
Volvo Cars Norveç Basın Sözcüsü Henrik Juel Teige, lansman döneminde önemli bir güvenlik unsuru olarak tanıtılan LiDAR teknolojisinden vazgeçilmesine rağmen araçların güvenliğinden ödün verilmediğini belirtti. Teige, EX90 ve ES90 modellerinin hala gelişmiş kamera, radar ve diğer sensör sistemleriyle donatıldığını, güvenlik performansının ise tek bir sensöre bağlı olmadığını vurguladı.
Norveç'te LiDAR donanımlı EX90 ve ES90 sahipleri için belirlenen 18.000 kronuluk tazminat, LiDAR donanımının liste fiyatını ve 2026 model yılıyla birlikte uygulanan fiyat indirimini yansıtıyor. Şirket, tazminat sürecinin başlatılması için müşterilerin yetkili satıcılarıyla iletişime geçmelerini istedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: