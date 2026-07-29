Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volvo araçlardaki LiDAR sensörü süs olarak kaldı: Müşterilere tazminat ödenecek

    Volvo, güvenlikte yeni bir dönem başlatması beklenen LiDAR teknolojisini rafa kaldırdı. Şirket, EX90 ve ES90 sahiplerine artık sunulmayacak LiDAR tabanlı özellikler nedeniyle tazminat ödeyecek.

    Volvo'lardaki LiDAR sensörü süs olarak kaldı: Tazminat ödenecek Tam Boyutta Gör
    Volvo bazı araçlarında kullanmaya başladığı LiDAR teknolojisinden vazgeçme kararı aldı. Şirket, bu kararın ardından Norveç'te LiDAR donanımlı EX90 ve ES90 sahiplerine, artık sunulmayacak LiDAR tabanlı özellikler nedeniyle 18.000 Norveç kronu (yaklaşık 1.850 dolar) tazminat ödeyeceğini duyurdu.

    Volvo Cars, teknoloji tedarikçisi Luminar ile olan ortaklığını sonlandırarak EX90 ve ES90 modelleri için planlanan LiDAR tabanlı özelliklerin geliştirilmesinden vazgeçti. Böylece daha önce vaat edilen LiDAR fonksiyonları hiçbir zaman kullanıma sunulmayacak. Şirket ayrıca LiDAR üzerinden veri toplamayı da aşamalı olarak sonlandıracağını açıkladı.

    Volvo'lardaki LiDAR sensörü süs olarak kaldı: Tazminat ödenecek Tam Boyutta Gör

    "Araçlar hala çok güvenli"

    Volvo Cars Norveç Basın Sözcüsü Henrik Juel Teige, lansman döneminde önemli bir güvenlik unsuru olarak tanıtılan LiDAR teknolojisinden vazgeçilmesine rağmen araçların güvenliğinden ödün verilmediğini belirtti. Teige, EX90 ve ES90 modellerinin hala gelişmiş kamera, radar ve diğer sensör sistemleriyle donatıldığını, güvenlik performansının ise tek bir sensöre bağlı olmadığını vurguladı.

    Norveç'te LiDAR donanımlı EX90 ve ES90 sahipleri için belirlenen 18.000 kronuluk tazminat, LiDAR donanımının liste fiyatını ve 2026 model yılıyla birlikte uygulanan fiyat indirimini yansıtıyor. Şirket, tazminat sürecinin başlatılması için müşterilerin yetkili satıcılarıyla iletişime geçmelerini istedi.

    Volvo'lardaki LiDAR sensörü süs olarak kaldı: Tazminat ödenecek Tam Boyutta Gör
    Volvo'nun LiDAR kararında, teknoloji ortağı Luminar'ın yaşadığı mali sorunlar ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi de etkili oldu. Şirket, tedarik zinciri riskini azaltmak amacıyla Luminar ile iş birliğini sonlandırırken, iflas koruma başvurusunda bulunan Luminar'ın aynı zamanda Volvo'ya karşı dava açmaya hazırlandığı bildirildi.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kahvaltıda çay yerine ne içebilirim fears to fathom home alone türkçe yama kırmızı ışık yandıktan kaç saniye sonra ceza yazılır iphone 13 vs 15 sivrisinek kovucu ses frekansı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum