GDDR6 belleklerde 18Gbps devri

Bu yıl ekran kartı dünyasında GDDR6 bellek teknolojisine geçişi yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi de zaman geçtikçe teknoloji gelişiyor. Hali hazırda en üst seviyede 14Gbps frekanslarına çıkabilen GDDR6 bellekler çıtayı daha da yukarı çekiyor.

Çıta yükseliyor

Bellek sektörünün önemli isimlerinden Rambus, yaptığı testlerde kontrolcüsü üzerinden 18Gbps frekanslarına ulaşmayı başardığını duyurdu. Böylece tek bir 32-bit GDDR6 bellekte 72GB/s bant genişliğine ulaşmak mümkün oluyor. Günümüzün yayın 256-bit veri yolunda ise bu rakam 576GB/s seviyesine çıkıyor.

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Testlerde Rambus’un 7nm sürecindeki fiziksel katmanı, Northwest Logic’in GDDR6 kontrolcüsü ve bilinmeyen bir üreticinin GDDR6 yongaları kullanıldı. Rambus testlerde sistemin gayet iyi çalıştığını ve sinyallerin de son derece berrak olduğunu belirtiyor. Testlerde asıl amaç ise Rambus tarafından lisanslanan kontrolcünün ve fiziksel katmanın ne kadar stabil olduğunu göstermek zira firma bu iki bileşeni ortaklarına lisanslayacak.

GDDR6 bellek standardında elde edilen gelişmeler elbette oyuncu sektöründe büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde 16Gbps hızlarının kartlara entegre edilmesi bekleniyordu. 18Gbps hızları da hemen sonrasında yeni seçenek olarak karşımıza çıkacak.

https://www.anandtech.com/show/15054/rambus-demonstrates-gddr6-at-18gbps