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    GDDR6 belleklerde 18Gbps devri

    Önümüzdeki dönemde GDDR6 video bellek modüllerinde 18Gbps saat frekanslarını göreceğiz. Böylece tek bir 32-bit GDDR6 bellekte 72GB/s bant genişliği mümkün olacak.
    2 hf.
    2,5b
    1
    8
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GDDR6 belleklerde 18Gbps devri

    Bu yıl ekran kartı dünyasında GDDR6 bellek teknolojisine geçişi yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi de zaman geçtikçe teknoloji gelişiyor. Hali hazırda en üst seviyede 14Gbps frekanslarına çıkabilen GDDR6 bellekler çıtayı daha da yukarı çekiyor.

    Çıta yükseliyor

    Bellek sektörünün önemli isimlerinden Rambus, yaptığı testlerde kontrolcüsü üzerinden 18Gbps frekanslarına ulaşmayı başardığını duyurdu. Böylece tek bir 32-bit GDDR6 bellekte 72GB/s bant genişliğine ulaşmak mümkün oluyor. Günümüzün yayın 256-bit veri yolunda ise bu rakam 576GB/s seviyesine çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda"

    Testlerde Rambus’un 7nm sürecindeki fiziksel katmanı, Northwest Logic’in GDDR6 kontrolcüsü ve bilinmeyen bir üreticinin GDDR6 yongaları kullanıldı. Rambus testlerde sistemin gayet iyi çalıştığını ve sinyallerin de son derece berrak olduğunu belirtiyor. Testlerde asıl amaç ise Rambus tarafından lisanslanan kontrolcünün ve fiziksel katmanın ne kadar stabil olduğunu göstermek zira firma bu iki bileşeni ortaklarına lisanslayacak.

    GDDR6 bellek standardında elde edilen gelişmeler elbette oyuncu sektöründe büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde 16Gbps hızlarının kartlara entegre edilmesi bekleniyordu. 18Gbps hızları da hemen sonrasında yeni seçenek olarak karşımıza çıkacak.



    https://www.anandtech.com/show/15054/rambus-demonstrates-gddr6-at-18gbps Yorum Yaz
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    kuruwa 2 hf. en beğenilen
    Anakartlara soğutucu larla direk montajlayın bitsin ram derdi.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    smart1978 2 hf.
    Editor temel seviyede teknoloji terimleri acisindan cahil yani bilgisiz :/


    Gbps ifadesi frekans değildir :) . Frekans demek Hz ile ifade ediliyor KHz vs …


    Gbps ifadesi ise bant genişliği dir. Saniyedeki Gibabit ( bazilari bit yerine byte olarak ta telaffuz edebiliyor ki degersel olarak farklidir da ) veri transferi ifadesi için kullanılır :)


    RAM lerde DDR4 ten otesi lazim. DDR4x sanki daha yeni teknolojiymiş gibi görünse de performans odakli değillerdir :)


    DDR5 RAM ler dizüstü ve masautu PC lere de gelmesini beklemek sart.

    DDR6 RAM li de olsa fena olmaz ama biraz hayal gibi suan için ...
    Editor temel seviyede teknoloji terimleri acisindan cahil yani bilgisiz :/ Gbps ifadesi frekans değildir :) . Frekans demek Hz ile ifade ediliyor...
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    Yanıtla +6
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    handali 2 hf. kuruwa
    O zaman laptop almanızı tavsiye ederim. Zira masaüstü kasa toplama mantığına aykırı olur.
    Yanıtla +4
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    Madnessisme 2 hf.
    Haydee rtx 3080ti 18 gbps gelecek 2080ti alanlarda kıpırdanma baslasin satin kartlari 😂
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    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 2 hf.
    Editor temel seviyede teknoloji terimleri acisindan cahil yani bilgisiz :/


    Gbps ifadesi frekans değildir :) . Frekans demek Hz ile ifade ediliyor KHz vs …


    Gbps ifadesi ise bant genişliği dir. Saniyedeki Gibabit ( bazilari bit yerine byte olarak ta telaffuz edebiliyor ki degersel olarak farklidir da ) veri transferi ifadesi için kullanılır :)


    RAM lerde DDR4 ten otesi lazim. DDR4x sanki daha yeni teknolojiymiş gibi görünse de performans odakli değillerdir :)


    DDR5 RAM ler dizüstü ve masautu PC lere de gelmesini beklemek sart.

    DDR6 RAM li de olsa fena olmaz ama biraz hayal gibi suan için ...
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kuruwa 2 hf.
    Aykırı evet ama diz üstüler de ram değişimi var , ortada ddr6 var ama masa üstüne ısınma diyorlarsa ancak bu şekilde aşılır yapsınlar slotunu onu takalım..
    Yanıtla
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    handali 2 hf. kuruwa
    O zaman laptop almanızı tavsiye ederim. Zira masaüstü kasa toplama mantığına aykırı olur.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kuruwa 2 hf. en beğenilen
    Anakartlara soğutucu larla direk montajlayın bitsin ram derdi.
    2 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TalihsizSerüvenci 2 hf. yeni yorumcu kuruwa
    SSD yi de ekran kartının içine sokun bol alan açılır. İlerde yapan çıkar bak bunu buraya yazdım. M2 li ekran kartı diye lanse edilir.
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